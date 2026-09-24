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₹25,000 EPF ஊதிய வரம்பில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா? கணக்கீடு இதோ

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 24, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:30 PM IST

EPS Pension Calculation: EPF-க்கான ஊதிய வரம்பை ₹25,000-ஆக உயர்த்தும் அரசின் முடிவைத் தொடர்ந்து, ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகள் மற்றும் மாதாந்திரப் பலன்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

EPS Pension Calculation: முறைசார் துறையில் பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களின் முதுமைக் காலத்திற்கு, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது. EPS திட்டத்தின் விதிகளின்படி, ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவதற்கான நிலையான வயது 58. குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து 50 வயதைக் கடந்த ஊழியர்கள், முன்கூட்டியே ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்கலாம். மாறாக, 58 வயதுக்குப்பிறகும் தொடர்ந்து பணியாற்ற விரும்பும் ஊழியர்கள், தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதை 60 வயது வரை ஒத்திவைக்கும் வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளனர்.

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EPS ஓய்வூதியத் தொகை

ஊழியர்கள் தாங்கள் ஓய்வு பெறும் வயதைத் தேர்ந்தெடுப்பது மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு ஊழியர் 58 வயதுக்கு முன்னரே ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்கினால், ஓய்வூதியத் தொகை ஆண்டுக்கு 4% என்ற விகிதத்தில் குறைக்கப்படுகிறது. அதே வேளையில், 58 வயதுக்கு அப்பால் ஓய்வூதியத்தை ஒத்திவைத்தால், ஒத்திவைக்கப்படும் ஒவ்வொரு முழு ஆண்டுக்கும் ஓய்வூதியத் தொகை 4% அதிகரிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் ஊழியர்கள் இந்த கணக்கீட்டு முறையை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். 

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EPS ஓய்வூதியம்: கணக்கீட்டு சூத்திரம் மற்றும் போனஸ் பலன்கள்

EPS-இன் கீழ் வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம், முக்கியமாக 2 அம்சங்களை பொறுத்து அமைகிறது: முந்தைய 60 மாதங்களின் சராசரி ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் (pensionable salary) மற்றும் மொத்தப் பணி ஆண்டுகள். ஒரு ஊழியர் ₹25,000 என்ற புதிய ஊதிய வரம்பில், 25 ஆண்டுகள் ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணி காலத்துடன் ஓய்வு பெற்றால், 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணிபுரிந்ததற்காக EPFO ​​இரண்டு கூடுதல் ஆண்டுகளை 'போனஸ்' ஆகச் சேரும். 

EPS Pension3/8

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்

இதன் காரணமாக அவரது மொத்தப் பணி காலம் 27 ஆண்டுகளாகக் கருதப்படும். இதற்கான சூத்திரத்தின்படி பார்த்தால், அதாவது ₹25,000 ஊதியத்தை 27 பணி ஆண்டுகளால் பெருக்கி 70-ஆல் வகுத்தால், சாதாரண ஓய்வு பெறும் வயதான 58-இல் கிடைக்கும் மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர ஓய்வூதியம் சுமார் ₹9,643 ஆக அமையும்.

EPS Pension: Advance Pension System4/8

EPS ஓய்வூதியம்: முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறுவதற்கான 4% பிடித்தம்

ஒரு ஊழியர் 58 வயதிற்கு முன்பே ஓய்வூதியத்தைப் பெற விரும்பினால், முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறும் ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் 4% பிடித்தம் செய்யப்படும். உதாரணமாக, 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஒரு ஊழியர் 50 வயதில் முன்கூட்டியே ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வுசெய்தால், அவரது வழக்கமான ஓய்வூதியத் தொகையான ₹9,643 என்பது மாதத்திற்கு சுமார் ₹6,953 ஆகக் குறையும். வயது வித்தியாசத்தின் காரணமாக ஓய்வூதியத் தொகையில் இது சுமார் 28% நேரடி குறைப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

EPS Pension at 60 years5/8

EPS ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியத்தை 2 ஆண்டுகள் தள்ளிப்போடுவதன் நன்மைகள்

58 வயதிற்குப் பிறகும் பணியில் தொடரும் மற்றும் நிதி ரீதியாகப் பாதுகாப்பான நிலையில் உள்ள ஊழியர்கள், தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறும் 60 வயது வரை தள்ளிப்போடலாம். இத்திட்டத்தின் விதிகளின்படி, ஓய்வூதியத்தை ஓராண்டு (59 வயது வரை) தள்ளிப்போடுவது ஓய்வூதியத் தொகையை சுமார் ₹10,029 ஆக உயர்த்துகிறது. 

Pension at 606/8

ஓய்வூதியம் பெறும் செயல்முறையை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தள்ளிப்போடுதல்

ஓய்வூதியம் பெறும் செயல்முறையை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தள்ளிப்போட்டால், ஓய்வூதியத் தொகை மாதத்திற்கு சுமார் ₹10,414 ஆக உயரும். மேலும், 58 வயதிற்குப் பிறகும் பணியில் தொடர்பவர்கள் 60 வயது வரை EPS நிதியில் தொடர்ந்து பங்களிப்பு செய்யலாம். இதன் மூலம் ஊழியருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அதிக மாதந்திரப் பலன் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

 

EPS Pension System7/8

EPS ஓய்வூதிய முறை

EPS ஓய்வூதிய முறையின் கீழ், பணிக்காலம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு அதிக ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். ஒரு ஊழியரின் மொத்த ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம் 33 ஆண்டுகளை எட்டி, அவர்களின் ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் ₹25,000 ஆக இருந்தால், அவர்களின் மதிப்பிடப்பட்ட ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ₹12,500-ஐ எட்டக்கூடும். இது தற்போதைய ஊதிய வரம்பில் சரியாகப் பாதி அளவாகும்.

Private Sector Employees Pension8/8

தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம்

50 வயதில் முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறுவதா அல்லது 60 வயது வரை தொடர்ந்து பணியாற்றுவதா என்ற முடிவு ஊழியரின் உடனடி நிதித் தேவைகளைப் பொறுத்தது. எனினும், முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறுவது உடனடி பண வரவை அளித்தாலும், அது வாழ்நாள் முழுவதும் பெறப்படும் மாதந்திர ஓய்வூதியத்தை கணிசமாகக் குறைக்கிறது என்பதை ஊழியர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

TAGS:
Eps Pension
EPS
EPFO

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