EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 7 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? முக்கிய அப்டேட்

EPF Pension Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்? இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு நல்ல செய்தி. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை திருத்துவது குறித்து அரசாங்கம் தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த முடிவு இந்தியா முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தியாக வந்துள்ளது. தற்போது மாதத்திற்கு ₹1,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள இந்த குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், இன்றைய பணவீக்கச் சூழலில் போதுமானதாக இல்லை என்று தொடர்ச்சியான விமர்சனங்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.
தற்போதுள்ள குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூய்தியத் தொகை அடிப்படை வாழ்க்கைச் செலவுகளைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று வாதிட்டு, இந்த குறைந்தபட்ச தொகையை ₹7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை தொழிலாளர் சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. இது குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விரைவில் இது குறித்த ஒரு முடிவு அறிவிக்கப்படலாம். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த, இந்தத் தொகையை மேல்நோக்கித் திருத்த ஒரு நாடாளுமன்றக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. இதனால் இந்த முன்மொழிவுக்கு நிறுவன ரீதியான ஆதரவும் கிடைத்துள்ளது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பில் (EPFO) தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டு மற்றும் கொள்கை மேம்பாடுகளுடன், EPS-95 திருத்தம் குறித்த விவாதமும் நடைபெற்று வருகிறது.
நிதி அமைச்சகத்தின் இறுதி ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு, சந்தாதாரர்கள் FY26-க்கான EPF வைப்புத்தொகைகளுக்கு 8.25% வட்டி வரவைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், அந்தத் தொகை நேரடியாகக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.
பணப்புழக்க அணுகலை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, EPFO ATM மற்றும் UPI அடிப்படையிலான பணம் எடுக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தவும் தயாராகி வருகிறது. இது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி சேமிப்புகளை மிகவும் வசதியாக அணுக அனுமதிக்கும். இந்த நடவடிக்கை, பாரம்பரிய கோரிக்கை செயல்முறைகளைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்து, பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
EPFO-வின் செயல்பாட்டுத் திறன் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. FY 2025–26-ல், இந்த அமைப்பு சாதனை அளவாக 8.31 கோடி கிளெய்ம்களை தீர்த்து வைத்துள்ளது. இந்த அளவு கடந்த ஆண்டு 6.01 கோடியாக இருந்தது. இந்த ஆண்டின் கோரிக்கைகளில் 5.51 கோடி கோரிக்கைகள் முன்பணம் அல்லது பகுதித் திரும்பப் பெறுதல்கள் தொடர்பானவை. இது நெகிழ்வான நிதி அணுகலுக்கான அதிகரித்த தேவையைப் பிரதிபலிக்கிறது.
எதிர்காலத்தில், உறுப்பினர்கள் தங்களின் பழைய அல்லது செயலற்ற பிஎஃப் கணக்குகளைக் கண்டறிந்து செயல்படுத்த உதவும் நோக்கில், ‘இ-ப்ராப்தி’ (செயலற்ற கணக்குகளைக் கண்காணிப்பதற்கான இபிஎஃப் ஆதார் அடிப்படையிலான அணுகல் தளம்) என்ற புதிய டிஜிட்டல் தளத்தை இபிஎஃப்ஓ தொடங்க உள்ளது. இந்தத் தளம் ஆரம்பத்தில் உறுப்பினர் அடையாள எண்ணின் அடிப்படையில் செயல்படும், பின்னர் பழைய கணக்கு விவரங்களை அணுக முடியாத பயனர்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்படும். ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகாரம், பழைய கணக்குகளை தற்போதைய உலகளாவிய கணக்கு எண்ணுடன் (UAN) தடையின்றி இணைக்க உதவும்.
இந்தப் பின்னணியில், முன்மொழியப்பட்ட இபிஎஸ்-95 ஓய்வூதிய உயர்வு அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஓய்வூதியதாரர்களின் மாதாந்திர வருமானத்தை மேம்படுத்துவதைத் தாண்டி, இது இந்தியாவின் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு பரந்த உந்துதலையும் பிரதிபலிக்கிறது. இருப்பினும், எந்தவொரு உயர்வுக்கும் நிதி சார்ந்த தாக்கங்கள் இருக்கும் என்பதால், நலத்திட்டங்கள் மற்றும் பட்ஜெட்டை சமநிலைப்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான கொள்கை முடிவாக அரசாங்கத்தின் இறுதி முடிவு அமையும்.
தற்போதைய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இதை ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது. ஆனால், எனினும் இது நடக்க அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்பும் (தற்போது ரூ.7,500), ஊதிய அளவும் (தற்போது ரூ.15,000) அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். எனினும், இவை உடனடியாக அதிகரிகப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவே. ஆகையால், குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.2,500-ரூ.3,000-க்குள் அதிகரிகப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
