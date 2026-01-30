English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? தொழிலாளர் அமைசகம் கூறியது என்ன?

EPS Pension Hike: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? இபிஎஃப் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.5,000 ஆக உயருமா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPS Pension Latest News: தற்போது, ​​EPFO-வின் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பின் கீழ் தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக மாதத்திற்கு ரூ.1,000 வழங்கபடுகின்றது. இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை உள்ளது.
பணவீக்கம் வேகமாக அதிகரித்து வரும் காலகட்டத்தில், லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கை மேலும் மேலும் கடினமாகி வருகிறது. முதியவர்கள், குறிப்பாக ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள், நீண்ட காலமாக அரசாங்கத்திடமிருந்து நிவாரணம் கோரி வருகின்றனர்

மருத்துவச் செலவுகள், மருந்துகள் மற்றும் அன்றாடச் செலவுகளுக்கு இடையில், இபிஎஸ் மூலமாக அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமான ரூ.1,000 அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக் கூட போதுமானதாக இல்லை. சமீபத்திலும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது குறித்த பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்டது.

சமீபத்தில், மாநிலங்களவையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் மேதா விஷ்ணு குல்கர்னி EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் பிரச்சினைகளை கடுமையாக முறையில் எழுப்பினார். தற்போதைய சூழ்நிலையில், கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு ₹1,000 ஓய்வூதியம் போதுமானதாக இல்லை என்று அவர் கூறினார். குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியத்தை ₹7,500 ஆக உயர்த்துவது பரிசீலிக்கப்படுகிறதா? ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளிடமிருந்து ஏதேனும் குறிப்புகள் பெறப்பட்டுள்ளதா? அதற்கான காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அரசாங்கத்திடம் கேட்டார்.  

இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லஜே அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தினார். குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியத்தை ₹7,500 ஆக உயர்த்துவதற்கான எந்த திட்டமும் தற்போது அரசாங்கத்திடம் இல்லை என்றும், அதற்கான காலக்கெடு எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பதற்கு முன், எதிர்காலத்தில் நிதியின் மீது கூடுதல் அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க ஓய்வூதிய நிதியின் நீண்டகால நிதி நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுவது முக்கியம் என்றும் அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தினார்.

EPS-95 என்பது பங்களிப்புகள் மற்றும் சலுகைகள் இரண்டும் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு திட்டம் என்று அமைச்சர் கூறினார். நிறுவனங்கள் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் 8.33 சதவீதத்தை பங்களிக்கின்றன. மத்திய அரசு ₹15,000 வரையிலான சம்பளத்தில் 1.16 சதவீதத்தை பங்களிக்கிறது. இந்த வைப்புத்தொகையிலிருந்து அனைத்து EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.

தற்போது, ​​EPS ஓய்வூதியதாரர்கள் பட்ஜெட் மூலம் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ₹1,000 பெறுவதை மத்திய அரசு உறுதி செய்கிறது. இந்த உதவி வழக்கமான அரசாங்க பங்களிப்புடன் கூடுதலாக வழங்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, எதிர்கால பொறுப்புகள் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய வளங்களுக்கு இடையில் சமநிலையை பராமரிக்க ஓய்வூதிய நிதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கணக்கியல் ரீதியாக தணிக்கை செய்யப்படுகிறது.

EPS-95 இன் கீழ், தனித்தனி மாநில வாரியான ஓய்வூதிய நிதிகள் இல்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. எனவே, தனிப்பட்ட மாநிலங்களின் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் அல்லாமல், தேசிய அளவில் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

ஓய்வூதிய பிரச்சினைக்கு கூடுதலாக, EPFO ​​தொடர்பான சீர்திருத்தங்கள் குறித்தும் விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. EPF மற்றும் EPSக்கான சம்பள வரம்பை ரூ.15,000 லிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலிக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.

இபிஎஃப் ஓய்வூதிய உச்சவரம்பு அதிகரித்தால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இருவருக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பின் நோக்கம் எதிர்காலத்தில் விரிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

