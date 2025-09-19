EPS ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? குட் நியூஸ் விரைவில்.... அக்டோபரில் முக்கிய கூட்டம்

EPS 95 Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளது. முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
EPS Minimum Monthly Pension Hike: அக்டோபர் 10–11 தேதிகளில் மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமையில் பெங்களூருவில் மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அவர்களது நீண்ட நாள் கோரிக்கை இப்போது நிறைவேற்றப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தீபாவளிக்கு முன்னதாகவே அவர்களுக்கு இந்த செய்தி ஒரு பரிசாக கிடைக்கலாம்.
மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமையில் அக்டோபர் 10–11 தேதிகளில் பெங்களூருவில் மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதில், EPS-1995 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது.
இபிஎஸ் -இன் கீழ் அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என நீண்ட காலமாக கோரிக்கை இருந்து வருகிறது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இப்போது அதை அறிவிக்கக்கூடும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இது ஒரு தீபாவளி பரிசாக இருக்கலாம்.
இபிஎஃப்ஓ இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை ரூ.2,500 முதல் ரூ.3,000 -க்குள் அதிகரிக்ககூடும் என கூறப்படுகின்றது. தற்போது ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000-ரூ.1,5000 வரம்பில் உள்ளது.
EPFO இன் மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) அக்டோபர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமை தாங்குவார். மேலும் இந்த கூட்டத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் EPF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தீபாவளிக்கு முன்னதாக இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்க பல சலுகைகள் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது பண்டிகைக் கால செலவுகளை சமாளிக்க உதவும்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை தற்போதுள்ள ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என ஓய்வூதிய அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. ஆனால், அது சாத்தியம் அல்ல என்பது நிபுணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
தற்போது இபிஎஸ் மூலம் வழங்கப்படும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆகும். குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்க வேண்டுமானால் அதிகபட்ச ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்க வேண்டும். அதற்கு ஓய்வூதிய சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். ஆகையால் உடனடியாக ரூ.7,500 ஓய்வூதியம் சாத்தியம் இல்லை என்பது நிபுணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
EPS-1995 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் உயர்வு என்பது விவாதத்தில் உள்ள ஒரு முக்கிய அறிவிப்பாகும். வாழ்க்கைச் செலவுகள் அதிகரித்து வருவதால் தொழிற்சங்கங்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான ஓய்வூதிய உயர்வு செயல்படுத்தப்பட்டு, ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,500 லிருந்து ரூ.2,500 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. முன்னதாக, உயர் மட்ட கண்காணிப்புக் குழு ரூ.2,000 ஐ முன்மொழிந்தது, ஆனால் நிதி அமைச்சகம் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.