PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. அவர்களது ஓயூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக மாறாமல் ரூ.1,000 ஆகவே உள்ளது. இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை உள்ள நிலையில், இப்போது அது நடக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் உள்ள சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அவர்களது குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் தற்போதுள்ள ரூ.1000 இலிருந்து விரைவில் அதிகரிக்கப்படலாம்.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) உச்ச அமைப்பான மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT), அக்டோபர் 10 முதல் 11 வரை நடைபெற உள்ள வாரியக் கூட்டத்தில் இந்த விஷயத்தைப் பற்றி விவாதிக்கும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.2,500 ஆக உயர்த்த வாய்ப்புள்ளது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக மாறாமல் உள்ளது. ஆனால், இந்த 11 ஆண்டுகளில் வாழ்க்கைச் செலவுகள், பணவீக்கம் என அனைத்தும் அதிகரித்துள்ளன. ஆகையால், ஓய்வூதிய அளவை அதிகரிக்க வேண்டும் என ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள்.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS), 1995 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.1000/- இலிருந்து அதிகரிக்க தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பொது பிரதிநிதிகள் உட்பட பல்வேறு பங்குதாரர்களிடமிருந்து பிரதிநிதித்துவங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. EPS, 1995 என்பது "வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு-வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை" சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும்.
ஊழியர் ஓய்வூதிய நிதியின் கார்பஸ் (i) நிறுவனத்தின் ஊதியத்தில் 8.33 சதவீத பங்களிப்பு மற்றும் (ii) மத்திய அரசின் பட்ஜெட் ஆதரவு மூலம் மாதத்திற்கு ரூ.15,000/- வரை ஊதியத்தில் 1.16 சதவீதமாக பங்களிப்பு ஆகியவற்றால் ஆனது. திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து சலுகைகளும் இந்த பங்களிப்புகளிலிருந்து வழங்கப்படுகின்றன.
EPFO ஓய்வூதியம் (EPS) இரண்டு விஷயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது: 1) ஓய்வூதிய சம்பளம்: இது ஊழியர்களின் கடைசி 60 மாத அடிப்படை ஊதியம் + DA (பொதுவாக ரூ.15,000 ஆக வரையறுக்கப்படுகிறது). 2) ஓய்வூதிய சேவை: நீங்கள் பணியாற்றிய மற்றும் EPS-க்கு பங்களித்த மொத்த ஆண்டுகள் (குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தேவை). சூத்திரம்: மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) / 70
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ரூ.15,000 என்றும் அவரது சேவை ஆண்டுகள் 30 என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (15,000 × 30) / 70 = ரூ.6,429 / மாதத்திற்கு. 58 வயதுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். உறுப்பினர் இறந்தால் குடும்பத்திற்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
EPFO 3.0 ஐ செயல்படுத்துவது குறித்தும் உச்சக் குழுவில் விவாதிக்கப்படலாம். இது பணத்தை எளிதாகவும் விரைவாகவும் எடுக்க உதவும் ஒரு மேம்பாடாகும். ஜூன் 2025 இல் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த வெளியீடு தொழில்நுட்ப காரணங்கள் மற்றும் சோதனைகள் காரணமாக தாமதமானது. இருப்பினும், சில அறிக்கைகள் நிர்வாக அமைப்பான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) விரைவில் அதன் டிஜிட்டல் தளமான EPF0 3.0 ஐ அறிமுகப்படுத்தும் என்று கூறுகின்றன.
துல்லியமான செயல்பாட்டு விவரங்கள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், EPFO 3.0 மேம்படுத்தல் PF கணக்குகளை ஒருங்கிணைந்த கட்டண இடைமுகம் (UPI) மற்றும் ATM நெட்வொர்க்குகளை ஆதரிக்கும் பரந்த நிதி உள்கட்டமைப்புடன் ஒருங்கிணைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், UPI மற்றும் ATMகள் மூலம் உறுப்பினர்கள் தங்கள் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.