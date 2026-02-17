EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? 15,000 ரூபாய் ஊதியத்தில் மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எந்த அடிப்படையில் அளிக்கப்படுகின்றது. இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற தேவையான தகுதிகள் என்ன? முக்கிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
தனியார் துறையில் பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு, PF கணக்கு என்பது வெறும் சேமிப்புக் கணக்கு மட்டுமல்ல, இது முதுமைக்கு ஆதரவளிக்கும் உயிர்நாடியாகவும் உள்ளது. இபிஎஃப்ஓ மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் இபிஎஸ் கணக்கின் மூலம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாதா மாதம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? பல ஊழியர்களுக்கு இது குறித்த புரிதல் இருபதில்லை. ஒரு எளிய EPFO கணக்கீட்டின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ள முடியும்.
EPFO விதிகளின்படி, மாதா மாதம் பணியாளர்களின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 12% அவர்களின் PF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. நிறுவனமும் அதே அளவு பங்களிப்பை அளிக்கின்றது.
ஊழியர்களின் பங்களிப்பு முழுமையாக இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனத்தின் 12% பங்களிப்பில், 8.33% நேரடியாக ஊழியர் ஓய்வூதிய நிதியில் (EPS) டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. மீதமுள்ள தொகை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற சில முக்கிய தகுதித் தேவைகள் உள்ளன. மிக முக்கியமாக 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படும். விதிகளின்படி, 58 வயதிற்குப் பிறகு ஊழியர்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குகிறார்கள்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தின் அளவு ஊழியர்களின் சேவை ஆண்டுகள் மற்றும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவர்களது சராசரி சம்பளத்தைப் பொறுத்தது. EPFO இதற்கு ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது: ஓய்வூதியம் = (கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளம் × மொத்த சேவை ஆண்டுகள்) / 70.
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் ஓய்வூதியம் பெறத்தக்க சம்பளம் ரூ. 15,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அவர் 10 ஆண்டுகளாக பங்களித்திருந்தால், அவரது ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ. 2,143 ஆக இருக்கும்.
ஊழியரின் சேவை காலம் 25 ஆண்டுகளாக இருந்தால், ஓய்வூதியம் தோராயமாக ரூ. 5,357 ஆக அதிகரிக்கும். அதாவது சேவை காலம் அதிகமாக இருந்தால், ஓய்வூதியத் தொகையும் அதிகமாக இருக்கும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது 58 ஆகும். ஊழியர்கள் விரும்பினால் 50 வயதிலும் குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை பெறலாம். ஊழியர்கள் 10 ஆண்டுகள் முடிவதற்குள் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்காது. எனினும், அவர்கள் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள ஓய்வூதியத் தொகையை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காகவே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.