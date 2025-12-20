EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Hike: இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா? நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த அப்டேட் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை தற்போதைய ₹1,000 இலிருந்து அதிகரிக்கக் கோரி வருகின்றனர். தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த அப்டேட் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பல ஆண்டுகளாக, நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை தற்போதைய ₹1,000 இலிருந்து அதிகரிக்கக் கோரி வருகின்றனர். மேலும் ஊழியர்கள் அகவிலைப்படி (DA), குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் இலவச மருத்துவ சேவையையும் கோரி வருகின்றனர்.
நாளுக்கு நாள் பணவீக்கம் அதிகரித்து வருகின்றது. இந்த நிலையில், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தின் மத்தியில், ₹1,000 ஓய்வூதியத்தில் வாழ்வது முதியவர்களுக்கு மிகவும் கடினமாக உள்ளது. இதனால்தான் ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்ந்து அரசாங்க நிவாரணத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில், இந்தப் பிரச்சினை மீண்டும் எழுப்பப்பட்டது. EPS இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தும் முடிவு ஏன் தாமதமாகிறது? ஓய்வூதிய நிர்ணயம் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளை செயல்படுத்த ஏன் இவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறது? என்று மக்களவை உறுப்பினர் ஒருவர் அரசாங்கத்திடம் வெளிப்படையாகக் கேட்டார். இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தனது நிலைப்பாட்டை விரிவாக விளக்கியது.
EPS-95 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ₹1,000 என்றும், இது 2014 இல் நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்றும் அரசாங்கம் கூறியது. அந்த நேரத்தில், எந்த ஓய்வூதியதாரரும் இந்தத் தொகையை விடக் குறைவாகப் பெறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கம் பட்ஜெட் ஆதரவை வழங்கியது. இருப்பினும், அதன் பின்னர் பணவீக்கம் தொடர்ந்து உயர்ந்தது. மேலும் ஓய்வூதியத் தொகை மாறாமல் இருந்தது.
EPS ஓய்வூதிய நிதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது? EPS என்பது ஒரு தொகுக்கப்பட்ட நிதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் என்றும் அமைச்சகம் விளக்கியது. நிறுவனங்கள் ஒரு ஊழியரின் சம்பளத்தில் 8.33% பங்களிக்கின்றனர், மேலும் அரசாங்கம் 1.16% பங்களிக்கிறது. இதன் கணக்கீட்டிற்கான அதிகபட்ச சம்பள வரம்பு ₹15,000 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் பிற அனைத்து சலுகைகளும் இந்த நிதியிலிருந்து செலுத்தப்படுகின்றன.
EPS நிதி கடுமையான நிதி பற்றாக்குறையை அதாவது கணக்கியல் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்வதாக அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. மார்ச் 31, 2019 நிலவரப்படி, நிதியில் உள்ள பணத்தின் அளவைக் கருத்தில் கொண்டு குறிப்பிடத்தக்க ஓய்வூதிய அதிகரிப்பு அல்லது கணக்கியல் கொடுப்பனவின் அதிகரிப்பு சாத்தியமற்றது என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹1,000 ஐ உறுதி செய்வதற்காக கூடுதல் பட்ஜெட் ஆதரவு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு வருவதாக அரசாங்கம் கூறியது.
EPS ஓய்வூதியங்களை அகவிலைப்படியுடன் இணைப்பது குறித்த பிரச்சினையை ஒரு உயர்மட்டக் குழு ஆய்வு செய்தது. தற்போதைய நிதி நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டு, DA வழங்குவது அல்லது ஓய்வூதியங்களை பணவீக்கத்துடன் இணைப்பது நடைமுறைக்கு மாறானது என்று குழுவின் அறிக்கை கூறியது. இந்த காரணத்தால் இந்தக் கோரிக்கை குறித்து மேலும் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளில் என்ன முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது? அதிக சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியங்களை நிர்ணயிப்பது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை செயல்படுத்தும் செயல்முறை நடந்து வருவதாகவும் அரசாங்கம் கூறியது. இதற்காக ஆன்லைன் விண்ணப்ப வசதி வழங்கப்பட்டது, மேலும் லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் இதற்கு விண்ணப்பித்தனர். அதிக எண்ணிக்கையிலான வழக்குகளை ஆராய்ந்து நிறுவனங்களுடன் சரிபார்க்கும் செயல்முறை இன்னும் நடந்து வருகிறது.
அரசாங்கம் இதுவரை அடைந்த முன்னேற்றங்கள் மற்றும் சவால்களையும் பட்டியலிட்டது. ஆனால் EPS குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ₹7,500 ஆக உயர்த்துவது, DA வழங்குவது அல்லது மருத்துவ சலுகைகளைச் சேர்ப்பது ஆகியவற்றுக்கான தெளிவான காலக்கெடுவை வழங்கவில்லை. அத்தகைய சூழ்நிலையில், EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் காத்திருப்பு இன்னும் தொடர்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.