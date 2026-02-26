தங்கம் : வரி விதிப்பு முக்கிய தகவல்! இதை தெரிஞ்சா ஏமாறமாட்டீங்க

Gold : தங்கம் வரி விதிப்பு குறித்த விவரங்களை தெரிந்தால், பொதுமக்களாகிய ஏமாறமாட்டீர்கள்.
Gold : பிசிகல் கோல்டு முதல் SGB வரை என்னென்ன தங்கத்துக்கு வரி விதிப்புகள் எப்படி இருக்கும்? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Gold : தங்கம் வாங்குவதும் விற்பதும் இந்தியர்களின் கலாச்சாரத்தோடு கலந்த ஒன்று. ஆனால், நீங்கள் வாங்கும் தங்கத்தின் வடிவத்தைப் பொறுத்து Physical Gold, ETF, SGB அதற்கான வரிகள் மாறுபடும். 2024 மற்றும் 2026 பட்ஜெட் மாற்றங்களுக்குப் பிறகு நிலவும் தற்போதைய வரி விதிமுறைகளை இங்கே விரிவாகக் காண்போம்.
ஆபரணத் தங்கம், பிசிகல் கோல்டு & டிஜிட்டல் கோல்டு: இவற்றுக்கு 3% GST விதிக்கப்படும். ஆபரணமாக வாங்கும் போது அதன் செய்கூலிக்கு தனியாக 5% GST உண்டு. Gold ETFs, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் SGB வாங்கும் போது எவ்வித ஜிஎஸ்டியும் வசூலிக்கப்படுவதில்லை.
இறக்குமதி செய்யப்படும் தங்கம், அதாவது வெளிநாட்டிலிருந்து தங்கம் கொண்டு வரும்போது 6% சுங்க வரி (Custom Duty) விதிக்கப்படும். வாரிசு அடிப்படையில் (Inheritance) கிடைக்கும் தங்கத்திற்கு வரி கிடையாது. உறவினர்களிடம் இருந்து பரிசாகப் பெறும் தங்கத்திற்கும் வரி இல்லை.
ஆனால், உறவினர் அல்லாதோரிடம் இருந்து ஒரு ஆண்டில் ரூ.50,000-க்கு மேல் மதிப்பிலான தங்கம் பரிசாகக் கிடைத்தால், அது 'இதர வருமானம்' பிரிவின் கீழ் வரிக்கு உட்பட்டது.
ஜூலை 23, 2024-க்குப் பிறகு தங்கத்திற்கான மூலதன ஆதாய வரி (Capital Gains Tax) கணக்கிடும் முறை மாற்றப்பட்டுள்ளது. பிசிகல், ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் டிஜிட்டல் தங்கம் ஆகிவற்றுக்கான குறுகிய கால லாபம் என்ற அடிப்படையில் 24 மாதங்களுக்கும் குறைவாக வைத்திருந்து விற்றால், உங்கள் வருமான வரி வரம்பு (Slab Rate) படி வரி விதிக்கப்படும். நீண்ட கால லாபம், அதாவது 24 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்து விற்றால், இண்டெக்சேஷன் பலன் இன்றி 12.5% வரி விதிக்கப்படும்.
அதுவே கோல்டு இடிஎஃப் ஆக இருந்து குறுகிய கால லாபத்துக்கு, அதாவது 12 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்தால் 12.5% வரி. 12 மாதங்களுக்குள் விற்றால் உங்கள் வரி வரம்புப்படி (Slab Rate) வரி விதிக்கப்படும்.
தங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் (Gold Mutual Funds) : 24 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்தால் அது நீண்ட கால லாபமாகக் கருதப்பட்டு 12.5% வரி விதிக்கப்படும். அதற்குள் விற்றால் ஸ்லாப் ரேட் படி வரி அமையும்.
தங்கப் பத்திரங்கள் (SGB) புதிய விதிமுறைப்படி, நீங்கள் நேரடியாக அரசிடம் வாங்கி, 8 ஆண்டுகள் முதிர்வு காலம் வரை வைத்திருந்தால் கிடைக்கும் லாபத்திற்கு முழு வரி விலக்கு உண்டு. சந்தையில் வாங்கினாலோ அல்லது முதிர்வுக்கு முன்பே விற்றாலோ, அது கால அளவைப் பொறுத்து STCG அல்லது LTCG வரிக்கு உட்படும்.
இதை விற்கும் போது, அந்தத் தங்கத்தை அசல் உரிமையாளர் வாங்கிய காலத்திலிருந்தே அதன் கால அளவு கணக்கிடப்படும். 24 மாதங்களுக்கு மேல் இருந்தால் 12.5% LTCG வரி செலுத்த வேண்டும்.
வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 54F-ன் படி, தங்கம் விற்றதன் மூலம் கிடைத்த முழுத் தொகையையும் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் குடியிருப்பு வீடு வாங்கினால், நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரியிலிருந்து (LTCG) முழு விலக்கு பெற முடியும்