/ரேஷன் கார்டு இருந்தால் ரூ.25 லட்சம் கடன் கிடைக்கும் என்பது உண்மையா?

TN Govt Ration Card loan : ரேஷன் கார்டு இருந்தால் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு ரூ.25 லட்சம் கடன் கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
TN Govt Ration Card loan : தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு ரூ.25 லட்சம் லோன் வாங்க என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை. விரிவான தகவல் இங்கே
தமிழ்நாட்டில் பிசி, எம்பிசி, சீர்மரபினருக்கு தொழில் தொடங்க தமிழ்நாடு அரசு லோன் கொடுக்கிறது. பெண்கள், ஆண்கள் இருபாலருக்கும் லோன் கொடுத்தாலும், பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுகிறது.
ரூ.25 லட்சம் லோன் ரேஷன் கார்டு கொடுத்தால் மட்டும் கிடைக்காது. ரேஷன் கார்டுடன் சேர்த்து சில ஆவணங்களைக் கொடுக்க வேண்டும். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தனிநபர் கடன் மற்றும் குழு கடனுக்கான தகுதி மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய சான்றுகள்-விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.
குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.5,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே கடனுதவி வழங்கப்படும்.
தனிநபர் கடன் திட்டத்தின் கீழ் சிறு வர்த்தகம் / வணிகம், விவசாயம் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் மரபு வழி சார்ந்த தொழில்கள் செய்வதற்கு அதிக பட்சமாக ரூ.25.00 இலட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டி விகிதம் ரூ.125 இலட்சம் வரை 7% மற்றும் ரூ.1.25 இலட்சம் முதல் ரூ.25.00 இலட்சம் வரை 8% கடனைத் திரும்ப செலுத்தும்காலம் 3 முதல் 6 ஆண்டுகள் வரை.
குழுக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள் சிறு தொழில் / வணிகம் செய்வதற்கு ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.125 இலட்சம் வரையும் குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 25.00 இலட்சம் வரையும் ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
கடனைத் திரும்ப செலுத்தும் காலம் 2 1/2 முதல் 3 ஆண்டுகள். சுய உதவிக் குழு துவங்கி ஆறு மாதங்கள் பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும். திட்ட அலுவலர் (மகளிர் திட்டம்) அவர்களால் தரம் (Grading) செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 20 உறுப்பினர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இரு பாலருக்கான சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் இக்கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி? ; மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளிலும் கடன் விண்ணப்பங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும் இக்கழக இணையதள முகவரியில் (http/tabcedco.net) பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்பப் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து சாதி, வருமானம் மற்றும் பிறப்பிடச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கி கோரும் ஆவண நகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.