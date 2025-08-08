ஹீரோவாக இல்லாமல் கதாபத்திரங்கள் மூலம் மக்கள் மனதை கவர்ந்த ஃபஹத் ஃபாசில்!

fahadh faasil won hearts: நடிப்புப் பயணம் தோல்வியால் துவங்கியவர். ஆனால் அத்தோல்வியே, கதாபாத்திரங்களின் மூலமாக திரையுலகில் தனக்கென ஒரு பாதையை உருவாக்க செய்தது.
fahadh faasil won hearts: மலையாள சினிமாவின் தரமான நடிகராக மட்டுமல்ல, இந்திய சினிமாவிலும் தனக்கென ஓர் அழுத்தமான அடையாளத்தை உருவாக்கியவர் Fahadh Faasil. வித்தியாசமான கதைகள், நேர்த்தியான நடிப்பு, மாறுபட்ட தோற்றங்கள் என ஒவ்வொரு படத்திலும் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்திய ஃபஹத் ஃபாசில் பயணம் இன்றளவும் முன்னேற்றத்தில் இருக்கிறது. இன்று அவரது பிறந்த நாளையொட்டி, அவரின் திரைபயணத்தை ஒரு பார்வை பார்ப்போம்.
ஆரம்ப காலம்: ஃபஹத் ஃபாசில், பிரபல இயக்குநர் ஃபாஸில் அவர்களின் மகனாக பிறந்தார். 2002-ஆம் ஆண்டு ‘Kaiyethum Doorath’ என்ற படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானாலும், அந்த படம் தோல்வியடைந்தது. பிறகு, சினிமாவை விட்டு விலகி உயர்கல்வி செய்வதற்காக அமெரிக்கா சென்றார்.
இரண்டாவது ஆரம்பம்: 2009-ல் Kerala Cafe என்ற அன்தாலஜி படத்தின் மூலம் திரையுலகிற்கு மீண்டும் அறிமுகமான ஃபஹத், 2011-ல் வந்த Chaappa Kurishu (2011) மற்றும் Akam (2011) படத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். இரு படங்களுக்கும் Kerala State Film Award for Second Best Actor என்ற பட்டம் பெற்றார். அதன்பின், 22 Female Kottayam, Diamond Necklace, Annayum Rasoolum, North 24 Kaatham போன்ற படங்கள் மூலம் உயர்ந்தார்.
தனித்துவமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்தார்: பழமையான ஹீரோ இமேஜில் பதியாமல், தன்னிச்சையான கதைகள், வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்தது ஃபஹத் ஃபாசிலை தனிச்சிறப்பாக மாற்றியது. Maheshinte Prathikaaram (2016), Thondimuthalum Driksakshiyum (2017), Joji (2021), Kumbalangi Nights (2019) போன்ற படங்கள் ரசிகர்களின் மனதில் இன்னும் நிலைத்திருக்கின்றன.
வில்லன் கேரக்டர் கூட ஹீரோகளை மிஞ்சும்: ஃபஹத், ஹீரோவாக மட்டுமின்றி வில்லனாகவும் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டவர். Vikram (2022) படத்தில் Amar என்ற வில்லன் கதாபாத்திரம், அவர் நடித்த சிறந்த பரிமாணங்களில் ஒன்றாகும். ஹீரோகளை மிஞ்சும் அளவுக்கு சிரிக்கவைக்கும் வில்லன்! Aavesham படத்தில் தனது தனித்துவமான நடிப்பை மக்களை கவர்ந்தார். மேலும் Pushpa படத்தில் போலீஸ் வேடத்திலும் கவனம் ஈர்த்தார். அதிலும் அவர் அசால்ட்டாக திகழ்ந்தார்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை: நடிகை நஸ்ரியா நஸீம் மற்றும் ஃபஹத் ஃபாசிலின் காதல், திருமணம் சினிமா உலகையே பரபரப்படையச் செய்தது. இப்போது அவர்களின் ஜோடி ரசிகர்களிடையே பிரபலமாகவும் மிகவும் பிடித்த ஜோடியாகவும் திகழ்ந்தனர்.
பிறந்த நாள் சிறப்பாக: இன்று பஹத் ஃபாசிலின் பிறந்த நாள். இந்த நாளில், அவரது திரைப்பயணத்தை மீண்டும் ஒரு முறை சுருக்கமாகப் பார்ப்பது, அவருடைய திரைக்கதாபாத்திரங்களில் காணக்கூடிய வித்தியாசங்களை நினைவுகூர்வது போதுமானது. சினிமாவை தேர்ந்தெடுத்த அவரது தனித்துவமான பயணம் தொடர்ந்து பேசப்படும் ஒன்று.