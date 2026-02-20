குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி.... பட்ஜெட்டில் மாநில அரசு அதிரடி

Family Pension News: குடும்ப ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்துவது தொடர்பான முக்கிய தகவல். பட்ஜெடில் மக்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த மாநில அரசு. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Family Pension News: மத்தியப் பிரதேச அரசு தனது மூன்றாவது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளது. நிதியமைச்சர் ஜெகதீஷ் தியோரா பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும்போது மத்தியப் பிரதேசத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியங்களை அமல்படுத்துவது தொடர்பான முக்கியமான தகவல்களை வெளியிட்டார்.
மத்தியப் பிரதேச அரசு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் மாநில பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது. இதில் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான பல அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன. நிதியமைச்சர் ஜகதீஷ் தியோரா பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் போது, சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவுகளையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார்.
2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் ₹4,38,317 கோடியாகும். இந்த பட்ஜெட்டில் மத்தியப் பிரதேசத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்துவது தொடர்பான முக்கிய தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மத்தியப் பிரதேசத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்துவது தொடர்பான முக்கிய தகவல்களை அரசு வழங்கியுள்ளது. திருமணமாகாத, விவாகரத்து பெற்ற மற்றும் விதவை மகள்களையும் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியானவர்களாக அரசாங்கம் சேர்த்துள்ளதாக நிதியமைச்சர் ஜகதீஷ் தியோரா தெரிவித்தார்.
ஓய்வூதியம் தொடர்பான அனைத்து பணிகளிலும் மனித தலையீட்டைக் குறைத்து, மின்னணு முறை மூலம் மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய முறை செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார். இந்த விதி ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.
தகவல்களின்படி, ஓய்வூதியம் பெறும் ஊழியர்கள் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் தன்னார்வ ஓய்வூதியம் மற்றும் ஈ-சேவா புத்தகத்திற்கான ஏற்பாடுகள் அடங்கும். மத்திய மற்றும் மத்தியப் பிரதேச அரசுகளின் முந்தைய சேவைகள் இதனுடன் சேர்க்கப்படும்.
இடைநீக்க காலத்தில் சந்தாதாரர் மற்றும் நிறுவனம் இரு தரப்பினரிடமிருந்தும் பங்களிப்புகளுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ், ஓய்வூதியம், தன்னார்வ ஓய்வூதியம், ராஜினாமா மற்றும் இறப்பு ஏற்பட்டால் வெளியேறுதல் ஆகியவற்றுக்கான விதிகளுடன், பங்களிப்பு விகிதம், கணக்கீடு மற்றும் தாமதங்களுக்கான பொறுப்பு ஆகியவை தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளன.
மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் மோகன் யாதம் அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையால் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவின் காரணமாக, ஓய்வூதியத் திட்ட விதிகளில் எற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றத்தின் மூலம் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களின் குடும்பங்கள் பயனடைவார்கள்.
பணி ஓய்வுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு சந்தாதாரர் பங்களிப்புகளை நிறுத்தி வைப்பது, பணி ஓய்வு கலத்தில் துறை ரீதியான விசாரணைகளைத் தொடங்குவது மற்றும் விதிகளை ரத்து செய்து தளர்த்துவதற்கான மாநில அரசின் அதிகாரம் ஆகியவை இந்த விதிகளில் அடங்கும். இதன் விளைவாக, ஏப்ரல் 1 முதல் மத்தியப் பிரதேசத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியம் செயல்படுத்தப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.