குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம், பெற்றொர் இதை செய்யாவிட்டால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW

Family Pension Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அரசு ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை மத்திய அரசு அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) சமீபத்தில் வெளியிட்ட உத்தரவின்படி, இனி, மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதத்தைப் பெறுவதற்கு, இறந்த அரசு ஊழியரின் பெற்றோர் இருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
கடந்த ஆண்டு, குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிகளில் மத்திய அரசு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்தது. இறந்த அரசு ஊழியரின் பெற்றோர் மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனித்தனி வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று பணியாளர், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்த பிறகும், இரு பெற்றோரின் பெயரிலும் மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதத்தில் ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து பெறப்பட்ட பல வழக்குகள் பற்றி கண்டறியப்பட்டது. இதை தடுக்க அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தது.

தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு மட்டும் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்கவும், இதுபோன்ற முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும் துல்லியமான பதிவுகளைப் பராமரிக்கவும் இந்தப் புதிய முறை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கம் இன்னும் அமைப்பில் எந்த மாற்றங்களையும் செய்யவில்லை.

அதிகரிக்கப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்? புதிய CCS (EOP) விதிகள், 2023 இன் படி, ஒரு அரசு ஊழியர் இறந்து, அவருக்கு மனைவி அல்லது ஓய்வூதியம் பெற தகுதியான குழந்தைகள் இல்லையென்றால், அவர்களைச் சார்ந்திருக்கும் பெற்றோருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.

பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருந்தால், அவர்கள் ஊழியரின் கடைசி சம்பளத்தில் 75 சதவீதத்தை ஓய்வூதியமாகப் பெறுகிறார்கள். இருப்பினும், ஒரு பெற்றோர் மட்டுமே உயிருடன் இருந்தால், இந்தத் தொகை 60 சதவீதமாகக் குறைக்கப்படுகிறது.

இப்போது குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற இரு பெற்றோரும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதைத் துறை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இது ஓய்வூதியம் சரியான நபருக்கு வழங்கப்படுவதையும், ஒருவரின் மரணத்திற்குப் பிறகு, இறந்த நபருக்கு பணம் செலுத்தப்படாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்யும்.

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதற்கு சான்றாக சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணமாகும். பொதுவாக, ஓய்வூதியதாரர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் இந்த சான்றிதழை வங்கி அல்லது தொடர்புடைய நிறுவனத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 80 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது அக்டோபர் 1 முதல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

ஓய்வுக்குப் பிறகு ஒரு அரசு ஊழியர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்தினருக்கு அதிகரித்த விகிதத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்றும் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த ஓய்வூதியம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ஊழியர் உயிருடன் இருந்து 67 வயதை எட்டியிருந்தால், அந்த ஆண்டு வரை, எது முன்னதாக வருகிறதோ அதுவரை தொடரும்.

இந்த விதி 65 வயதில் ஓய்வு பெறும் மருத்துவர்கள் உட்பட அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும். ஓய்வூதிய முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும், பொறுப்புணர்வுடனும், நெறிப்படுத்தப்பட்டதாகவும் மாற்றுவதற்கான ஒரு முக்கியமான முயற்சியாக இந்த அரசு நடவடிக்கை கருதப்படுகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

