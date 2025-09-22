சமையல் காரர் ஆக ஆசைப்பட்ட நடிகர்! இப்போ பல லட்சம் பேரின் ஃபேவரட்-யார் தெரியுமா?

Famous Actor Who Wanted To Be Chef : பிரபல நடிகர் ஒருவர், நடிக்க வரும் முன்பு சமையல் கலைஞர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாராம். அவர்யார் தெரியுமா?
Famous Actor Who Wanted To Be Chef : நடிகர்கள் அனைவரும் நடிப்புத்துறையை தேர்ந்தெடுத்து வருவதில்லை. பல சமயங்களில், சினிமாவே அவர்களை தேடி வரும். அப்படி, ஆரம்பத்தில் சமையல் கலைஞராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு, பின்பு ஒரு நடிகர் சினிமாவிற்கு வந்திருக்கிறார். இப்போது அவர் பின்னால் பெரிய ரசிகர் கூட்டமே இருக்கிறது. அவர் யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
இந்த பிரபல நடிகர், கிட்டத்தட்ட 24 வருடங்களுக்கும் மேலாக தமிழ் திரையுலகில் இருக்கிறார். இவர் வரும் போது, இவரை பலரும் உருவ கேலி செய்தனர்.
இவர், சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதினை 2 முறை வாங்கியிருக்கிறார். இவர் நடிகர் மட்டுமல்ல, இயக்குநரும், தயாரிப்பாளரும் கூட.
ஒரு காலத்தில், “இவரெல்லாம் நடிகரா..?” என்று கேட்டவர்கள் இப்போது இந்த நடிகருக்கு பல லட்சம் ரசிகர்கள் இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர். இவர் திரையுலகிற்கு வரும் முன்பு சமையல் கலைஞராக வேண்டுமென ஆசைப்பட்டாராம்.
அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, தனுஷ்தான். தமிழ் சினிமாவில் டாப் இடத்தில் இருக்கும் இவர், தனக்கு சமையல் கலை மீது இருந்த ஆர்வம் குறித்து சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.
தனுஷின் எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் இட்லி கடை படம் வெளியாகிறது. இந்த படத்தின் விழாவில்தான் இவர் இந்த தகவலை கூறினார்.
ஜகமே தந்திரம், திருச்சிற்றம்பலம், ராயன் உள்ளிட்ட படங்களில் தனக்கு சமையல் செய்யும் கதாப்பாத்திரங்கள் வந்ததாகவும், தான் கண்ட கனவு காரணமாக இப்படி வருவதாகவும் கூறியிருந்தார்.
தனுஷ் தென்னிந்தியாவில் மட்டுமன்றி, வட இந்தியாவிலும் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரமாக இருக்கிறார்.