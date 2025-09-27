ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக இரவு பகலாக அழுத நடிகர்! இப்போ வரைக்கும் சிங்கிளா இருக்காரு-யார் தெரியுமா?

Famous Actor Cried For Aishwarya Rai : பிரபல நடிகை ஐஸ்வர்யா ராயை விட்டு பிரிந்த பின்பு, ஒரு நடிகர் இரவு பகலாக சோக பாடலை கேட்டு அழுதாராம். அந்த நடிகர் யார் தெரியுமா?
Famous Actor Cried For Aishwarya Rai : உலகளவில் இந்தியாவின் முகமாக இருக்கிறார், ஐஸ்வர்யா ராய். எத்தனை இந்திய உலக அழகிகள் வந்து போனாலும், இவரைத்தான் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு “உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய்” என்று இந்தியர்கள் சொல்லி அடையாளப்படுத்துவர். இவருடன் இளமை காலத்தில் ஒன்று சேர முடியவில்லையே என்று, ஒரு நடிகர் இரவு பகலாக அழுதாராம். அவர் யார் தெரியுமா?
இந்திய திரையுலகின், முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர் ஐஸ்வர்யா ராய். இத்தனை ஆண்டுகள் கடந்த பின்பும், இவர் பெயர், உலகளவில் இப்போது பெரிய பிராண்டாக இருக்கிறது.
ஐஸ்வர்யா ராய், 2007ஆம் ஆண்டு அபிஷேக் பச்சனை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த திருமணத்திற்கு பின்பு, இவரது முன்னாள் காதலர்களுடன் இவரை இணைத்து பேசுவதை யாரும் நிறுத்தவில்லை.
ஐஸ்வர்யா ராய், பாலிவுட்டில் சிலரை டேட்டிங் செய்திருக்கிறார். அதில் முக்கியமான ஒருவர் சல்மான்கான். இவர்களுக்குள்ளான காதல் உறவு குறித்து ஒட்டுமொத்த பாலிவுட் திரையுலகிற்கே தெரியும்.
முன்னணி நடிகரான சல்மான்கான், ஐஸ்வர்யா ராயுடன் சில படங்களில் சேர்ந்து நடித்தார். இவர்களுக்குள், படத்திலும் இயல்பு வாழ்க்கையிலும் கெமிஸ்ட்ரி அதிகமாகவே இருந்தது.
சல்மான்கான், தன்னை டார்ச்சர் செய்ததாகவும், இந்த காதல் உறவு டாக்ஸிக் ஆகவும் இருந்ததாக கூறி, ஐஸ்வர்யா ராய் அவருடன் பிரேக் அப் செய்து கொண்டார். அதன் பிறகு, அபிஷேக் பச்சனை திருமணம் செய்து குழந்தை பெற்று செட்டில் ஆகிவிட்டார்.
சல்மான்கானுக்கு இப்போது 59 வயது ஆகிறது. இந்த வயதிலும் அவர் அவ்வப்போது டேட்டிங் செய்கிறாரே தவிர, யாரையும் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை. ஐஸ்வர்யா ராயுடனான உறவு பிரேக்-அப்பில் முடிந்த பிறகு அவர் மனமுடைந்து போனதுதான் இதற்கு காரணம் என்று கூறப்பட்டது.
ஐஸ்வர்யா ராயுடன் பிரேக்-அப் ஆன சமயத்தில், ’தேரே நாம்’ என்கிற பாடலை கேட்டு, இரவு பகலாக சல்மான்கான் அழுவாராம்.