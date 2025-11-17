English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஒரு காலத்தில் ரூ.20 சம்பளம்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி! யார் தெரியுமா?

Actor Who Got 20 Salary Now Millionaire : தமிழ் திரையுலகில் உள்ள பிரபல நடிகர், ஒரு காலத்தில் ரூ.20 சம்பளமாக வாங்கினார். இப்போது, பல கோடிக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?

Actor Who Got 20 Salary Now Millionaire : சினிமா உலகம் என்பது, பலருக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கும் விஷயமாகவும், சிலருக்கு காலை வாரிவிடும் விஷயமாகவும் இருக்கும். இங்கு ஒரு நடிகர், சினிமாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.20 சம்பளமாக பெற்றுக்கொண்டிருந்தார். இப்போது பல கோடிகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார், சுய தொழிலும் செய்து வருகிறார். அந்த நடிகர் யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
தமிழ் திரையுலகில் இப்போது பிரபல நடிகராக இருக்கும் இந்த ஹீரோ, ஒரு காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே சிரமப்பட்டிருக்கிறார். சினிமாவில் லைட் மேனாக, கூலி ஆளாக கூட வேலை பார்த்திருக்கிறார். இப்போது, தான் நினைத்து கூட பார்க்காத உயரத்தில் நிற்கிறார்.

இந்த நடிகர், சீரியல்களிலும் சினிமாவிலும் ஆரம்பத்தில் துணை நடிகராக இருந்தார். பின்னர், ஒரு சில காட்சிகளில் தோன்றும் பெயரில்லா கதாப்பாத்திரமாக வந்தார். இவர் பெயர் வெளியில் தெரியும் அளவிற்கு சில காமெடி கதாப்பாத்திரங்கள் இவருக்கு கிடைத்தது. அதை பிடித்துக்கொண்டு இப்போது ஹீரோவாகவும் உயர்ந்து விட்டார்.

அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, சூரிதான். வெண்ணிலா கபடி குழு படத்தில் பரோட்டா சாப்பிடும் காமெடி மூலம் பிரபலமான இவர், அன்றிலிருந்து ‘பரோட்டா சூரி’ என்றே அழைக்கப்பட்டார். இதை வைத்து அவருக்கு பிற பெரிய படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.

சூரி, சினிமாவிற்கு வரும் முன்பு திருப்பூர் பனியன் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தாராம். இதில் அவருக்கு சம்பளமாக நாளொன்றுக்கு ரூ.20 கிடைத்ததாக சில நேர்காணல்களில் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

சூரி, விடுதலை படம் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். இதையடுத்து தொடர்ந்து சில படங்களில் ஹீரோவாக மாறினார். இப்போது ஒரு படத்திற்கு அவர் ரூ.8 கோடி சம்பளமாக பெருவதாக கூறப்படுகிறது.

சூரி, ஹீரோவான பின்பு சில தொழில்களையும் நடத்தி வருகிறார். மதுரையில் ஒரு உணவு விடுதியையும் நடத்தி வருகிறார். இதன் மூலமும் இவர் வருமானம் ஈட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

சூரியின் இந்த வளர்ச்சி, பலருக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் விஷயமாக இருக்கிறது. இவர் அடுத்ததாக மண்டாடி என்கிற பெயரில் ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

