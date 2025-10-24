ஐஸ்வர்யா ராயை உருகி உருகி காதலித்த நடிகர்! கடைசியில் ஏமாந்து நின்ற சோகம்-யார் தெரியுமா?

Famous Actor Who Loved Aishwarya Rai : பிரபல நடிகர் ஒருவர், ஒரு சமயத்தில் ஐஸ்வர்யா ராயை உருகி உருகி காதலித்தார். ஆனால், கடையில் அவருக்கு ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Famous Actor Who Loved Aishwarya Rai : சினிமா உலகம் என்று வந்து விட்டாலே, அங்கு காதல் உறவுகள் சேர்வதும் பிரிவதும் சகஜமாகி விடும். நடிகை ஐஸ்வர்யா ராயும் அப்படிப்பட்ட காதல் உறவுகளில் இருந்திருக்கிறார். இவரை காதலித்த ஒரு நடிகர், கடைசியில் மனமுடைந்து போன விவரம், பாலிவுட் திரையுலகிற்கே தெரியும். அந்த நடிகர் யார், இப்போது எப்படி இருக்கிறார் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
உலகளவில் இந்தியாவின் முகமாக இருப்பவர், ஐஸ்வர்யா ராய். உலக அழகி பட்டம் வாங்கிய இவர், பின்னாட்களில் டாப் நடிகையாகவும் திகழ்ந்தார்.
இளமை காலத்தில், நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் தன்னுடன் நடித்த சிலரை காதலித்து இருக்கிறார். அவர்களுடன் உறவிலும் இருந்திருக்கிறார்.
ஐஸ்வர்யா ராய், சல்மான் கானுடன் காதல் உறவில் இருந்தார். இது பிரேக்-அப் ஆன பின்பு, அவர் இன்னொரு நடிகரை டேட்டிங் செய்ய ஆரம்பித்தார்.
இவர்கள் இருவரும், ஒரு சில படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்தனர். அதிலிருந்து இருவருக்குள்ளும் காதல் துளிர்க்க ஆரம்பித்தது.
விவேக் ஓபரோய்தான் அந்த நடிகர். இவரை அஜித்தின் விவேகம் படத்தில் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார். இவர், பாலிவுட்டில் சாக்லேட் பாயாக இருந்தார். ஐஸ்வர்யா ராயுடன் உறவில் இருந்த சமயத்தில், சல்மான் கான் தன்னை மிரட்டியதாக அந்த சமயத்தில் இவர் கூறியிருந்தார். பின்னர் ஐஸ்வர்யா ராயும் இவரும் பிரேக் அப் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஐஸ்வர்யா ராய், அபிஷேக் பச்சனை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறது. விவேக்கிற்கும் இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கின்றனர்.
இப்போது ஐஸ்வர்யா ராயும் விவேக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் தனித்தனியே மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர்.