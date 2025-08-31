ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..

Actors Refused To Act With Aishwarya Rai : ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்திருந்த ஒரு படத்தில், அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க பலர் மறுத்தனர். இறுதியில் வேறு ஒருவர் நடித்து படம் ஹிட் ஆனது. அவர் யார் தெரியுமா?
Actors Refused To Act With Aishwarya Rai : ஐஸ்வர்யா ராய் தமிழில் நடித்த ஒரு படம் பெரிய ஹிட் அடித்தது. ஆனால், அதில் முதலில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க பலரும் மறுத்தனர். இறுதியில் பிரபல ஹீரோ ஒருவர் நடித்து படம் பெரிய ஹிட் ஆனது. அது என்ன படம்? நடித்த பிரபல ஹீரோ யார் தெரியுமா?
எத்தனை உலக அழகிகள் வந்தாலும், என்றுமே இந்தியர்களுக்கு உலக அழகியாக இருப்பவர், ஐஸ்வர்யா ராய். இவருக்கு இப்போது 51 வயது ஆன போதிலும், பலருக்கும் க்ரஷ் மெட்டீரியலாக இருக்கிறார்.
ஐஸ்வர்யா ராய், தான் இளமையாக இருந்த காலத்தில் டாப் நடிகையாக வலம் வந்தார். ஜீன்ஸ் படம் இவருக்கு இங்கு பெரிய மார்கெட்டை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது.
ஐஸ்வர்யா, தன் திரையுலக வாழ்க்கையில் வெகு சில தமிழ் படங்களில் மட்டுமே நடித்திருக்கிறார். கடைசியாக, பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தின் இரண்டு பாகங்களிலும் நடித்திருந்தார்.
ஐஸ்வர்யா ராய், 2000ஆம் ஆண்டில் ஒரு தமிழ் படத்தில் நடித்தார். அந்த படத்தில் இரண்டு கதாநாயகிகள், இரண்டு கதாநாயகர்கள். அனைவரும் பிரபலமானவர்கள்தான். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க, பல நட்சத்திர நடிகர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் அனைவரும் ஐஸ்வர்யாவுடன் நடிக்க மறுத்திருக்கின்றனர்.
இது குறித்து அந்த குறிப்பிட்ட படத்தின் இயக்குநர் சமீபத்தில் நேர்காணல் கொடுத்தார். அப்போதுதான் இந்த விஷயம் தெரிய வந்தது. அந்த படம் எது? நடிகர் யார் தெரியுமா?
அஜித், தபு, அபாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் படம்தான் அது. இதில், ஐஸ்வர்யாவிற்கு ஜோடியாக மம்மூட்டி நடித்திருப்பார். இந்த கேரக்டரின் படி, மேஜருக்கு ஒரு கால் இல்லாமல் இருக்கும். அவர் தாங்கி தாங்கி நடக்க வேண்டும் என்பது போல் காட்சியமைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்படி தன்னால் நடிக்க முடியாது என்று சில பிரபல நட்சத்திரங்கள் நிராகரித்ததாக இயக்குநர் ராஜீவ் மேனன் கூறியிருந்தார்.
இப்படம் வெளியாகி 25 வருடங்கள் ஆகி விட்டது. எப்போது பார்த்தாலும் புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் இந்த படத்தில், மேஜர் கதாப்பாத்திரத்தை மம்மூட்டியை விட வேறு யாராலும் நடித்திருக்க முடியாது என்று ரசிகர்கள் கூறுவதுண்டு.