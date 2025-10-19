விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?

Famous Actress Who Was Fav Of Ajith Vijay : பிரபல நடிகை ஒருவர், முன்னர் பல டாப் நடிகர்களுடன் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார். இப்போது, அவர் நடிப்பதே இல்லை. அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?
Famous Actress Who Was Fav Of Ajith Vijay : பல நடிகைகள், தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிப்பதில்லை. ஒரு காலத்தில் ஹீரோயினாக நடித்தவர்கள் பின்னர் அண்ணி அல்லது அம்மா கதாப்பாத்திரத்திற்கு நகர்ந்து விடுவர். இந்த நடிகை, ஹீரோயினாக மட்டும் இருந்து நடித்து விட்டு பின்னர் விலகிவிட்டார். அந்த நடிகை, அஜித்-விஜய்க்கு ஃபேவரட் ஹீரோயினாக இருந்தார். அவர் யார் தெரியுமா?
இந்த நடிகை, இளமையாக இருந்த காலத்தில் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். ஒரிஜினலாக கேரளாவில் இருந்து வந்தவர். தமிழில் இவருக்கு பெரிய மார்கெட் இருந்தது.
இந்த நடிகை, இப்போது எந்த படத்திலும் நடிப்பதில்லை. தன் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து மகிழ்வாக வாழ்ந்து வருகிறார்.
அவர் வேறு யாருமில்லை, அசின்தான். இவர், அஜித்துடன் ஆழ்வார், வரலாறு உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். விஜய்யுடன் போக்கிரி, காவலன், சிவகாசி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர்கள் இருவருக்குமே இவர் ஃபேவரட் ஹீரோயின்.
அசின் நடிப்பில் தமிழில் வெளியான பெரும்பாலான படங்கள் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளது. மலையாளம் இவருக்கு அறிமுகம் கொடுத்த மொழி என்றாலும், தமிழ் மக்கள் பலர்தான் இவருக்கு ரசிகர்களாக இருந்தனர்.
அசின், பாலிவுட்டிலும் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். குறிப்பாக, இந்தி திரையுலகிற்கு முதல் 100 கோடியை வசூலித்து கொடுத்த கஜினி படத்தின் நாயகி.
தமிழ் ஈழப்போர் நடந்த போது, அசின் இலங்கை அதிபர் மகனுடன் டேட்டிங் சென்றதாக அந்த சமயத்தில் கூறப்பட்டது. இதனால், தமிழ் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்து அவருக்கு கண்டனம் விதிக்கப்பட்டு, தமிழ் திரையுலகில் அவர் நடிக்க முடியாதபடி ஆனது.
அசின், மைக்ரோமேக்ஸ் தலைவரான ராகுல் ஷர்மாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்து தன் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறது.