30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?

Actress who married an older actor: தன்னை விட 30 வயது அதிகமாக இருக்கும் பிரபல நடிகர் ஒருவரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகை யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கடந்த 1979 ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் மகேந்திரனின் உதிரிப் பூக்கள் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திராமாக அறிமுகமானவர் நடிகை பேபி அஞ்சு. இதையடுத்து தமிழில் மட்டுமல்லாமல் மலையாளம், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் 40க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருக்கிறார்.
நடிகை பேபி அஞ்சு சில படங்களில் நடிகையாகவும் பல படங்களில் குணசித்திர நடிகையாகவும் நடித்திருக்கிறார். மேலும் டிவி சீரியல்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இதுவரை 100க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
இந்த நடிகைதான் தன்னை விட கிட்டத்தட்ட 30 வயது அதிகமான நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். அவர் யார் என்றால், பிரபல கன்னட நடிகர் டைகர் பிரபாகர் தான். இவர் ரஜினிகாந்த்தின் முத்து படத்தில் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தி்ருந்தார்.
இவரை நடிகை பேபி அஞ்சு திருமணம் செய்யும்போது வயது 17 ஆகும். டைகர் பிரபாகருக்கு அப்போது 48 வயதாகும். அதன் பிற்கு அவரது வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்திடாத நிகழ்வுகள் நடந்தன.
பேபி அஞ்சு வாழ்க்கையை தொடங்கிய பின்னர் இருவருக்கும் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தை பிறந்த 3 மாதங்களில் டைகர் பிராபாகருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருந்தது தெரியவந்ததுள்ளது.
பேபி அஞ்சு அவருக்கு 4வது மனைவியாம். அது அவருக்கு தெரியவே தெரியாதாம். அவரை விட 3 மகன்களுக்கு அவர் தந்தையாக இருந்துள்ளார். இதெல்லாம் அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்த பேபி அறிந்து அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வாழ முடிவு செய்து விலகி உள்ளார்.
அதன் பின்னர் ஓ.ஏ.கே சுந்தர் என்பவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார் பேபி அஞ்சு. இவை எல்லாம் பேட்டி ஒன்றில் அவரே கூறிய தகவல்கள் ஆகும்.