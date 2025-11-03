ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஹீரோயின்-இப்போ வீடியோ காலில் சம்பாதிக்கிறார்! யார் தெரியுமா?

Actress Once Hit Heroine Now Earning Through VC : இந்த பிரபல நடிகை, ஒரு காலத்தில் ஹிட் நடிகை. பல டாப் ஸ்டார்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். அவர் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Actress Once Hit Heroine Now Earning Through VC : தமிழ் திரையுலகில், பிரபலமான நடிகையாக இருக்கும் இவர் தமிழ் பேசும் நடிகை கிடையாது. இந்த நடிகை, இளமையாக இருந்த காலத்தில் பல படங்களில் நடித்து அவற்றை ஹிட் ஆக்கியிருக்கிறார். இப்போது சினிமா ஃபீல்டில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
இந்த நடிகை, 2000 ஆண்டுகளின் தொடக்கத்தில் தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமாக இருந்தவர். இவர் நடிப்பில் வெளியான படங்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன.
கமல், அஜித், விக்ரம், பிரசாந்த் உள்ளிட்டவர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து, டாப்பில் இருந்தவர். பின்பு, எங்கே சென்றார் என்பதே தெரியவில்லை.
குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அவருக்கு தமிழில் பெரிய மார்கெட்டை திறந்து வைத்த படம், ஜெமினி. இந்த படம் பெரிய ஹிட் அடித்தது.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, கிரண்தான். இவர் நடித்த வின்னர், அன்பே சிவம் உள்ளிட்ட படங்கள் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளன.
கிரண், சினிமாவில் கால் பதித்த சில ஆண்டுகளுக்கு பின் சினிமாவில் நடிப்பதை குறைத்து விட்டார். அப்படியே நடித்தாலும் ஒரு பாட்டிற்கு மட்டும் நடனமாடி வந்தார். ஆம்பள படத்தில் விஷாலுக்கு அத்தை கதாப்பாத்திரத்தில் வந்திருந்தார்.
கிரண், சினிமாவில் நடிப்பதில்லை. இருப்பினும் தனக்கென தனியாக ஒரு ஆப் கிரியேட் செய்து அதில் வீடியோ மற்றும் ஆடியோ கால் மூலம் சம்பாதித்து வருகிறார்.
கிரண், அவ்வப்போது சில தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்கிறார். இவர், மீண்டும் பழைய மாதிரி நடிக்கலாம் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.