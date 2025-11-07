காதலை சொன்ன நடிகை...‘தங்கச்சி’ என அழைத்த கமல்! யார் தெரியுமா?

Actress Huge Crush On Kamal Haasan : பிரபல நடிகை ஒருவர், கமல்ஹாசனிடம் பயங்கர க்ரஷ் கொண்டிருந்தார். ஆனால், அவரிடம் காதலை சொல்ல சென்ற போது எதிர்பாராத ஒன்றை கமல் கூறிவிட்டார். அந்த நடிகை யார்? இதோ முழு விவரம்!
Actress Huge Crush On Kamal Haasan : கமல்ஹாசன் மீது க்ரஷ் இல்லாத நடிகைகளே இல்லை. இவரை, பலர் காதல் மன்னன் என்றும் அழைத்ததுண்டு. இவர் மீது க்ரஷ் கொண்ட நடிகை ஒருவர், காதலை சொல்ல சென்ற நேரத்தில், அவர் தங்கச்சி என்று கூப்பிட்டு ஆஃப் செய்து விட்டார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?
உலக சினிமா மேடையில், இந்திய திரையுலகின் அடையாளங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் கமல்ஹாசன். தமிழில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான இவர், இந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பலமொழி படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
கமலிடம் நடிப்பை தாண்டி, இயக்கம், பாடல் எழுதுவது என பன்முக திறமை இருக்கிறது. இதைத்தாண்டி, எத்தனை வயதானாலும் அந்த திறமைகளை இன்னும் வளர்த்துக்கொண்டே இருக்கிறார்.
கமல்ஹாசனுக்கு இன்று பிறந்தநாள். இவருக்கு, தற்போது 71 வயது ஆகிறது. இதையொட்டி, இவர் குறித்த ஒரு செய்தி தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கமல் மீது தனக்கு பெரிய க்ரஷ் இருந்ததாகவும், அவரிடம் அதை சொல்ல சென்ற போது அவர் தன்னை ஒரே வார்த்தையால் ஆஃப் செய்ததாகவும் அந்த நடிகை ஒரு நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்து இருந்தார்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன்தான். பல படங்களில் அம்மா கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
இளமை காலத்தில், லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணனுக்கு கமல் மீது பெரிய க்ரஷ் இருந்ததாம். அப்போது ஒரு முறை, இவர் படித்த கல்லூரிக்கு கமல் கெஸ்ட் ஆக வந்திருந்தாராம். அந்த சமயத்தில், க்ரஷ் இருந்த விஷயத்தை கமலிடம் தெரிவிக்க சென்றாராம். அப்போது கமல், ‘தங்கச்சி’ என அழைத்து தன்னை ஆஃப் செய்து விட்டதாக குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் லக்ஷ்மி தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த தகவலை அவர் கூறியதை அடுத்து, ஊடகங்கள் அதனை செய்தியாக கவர் செய்தன. அப்போது, தான் கூறிய விஷயம் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாக லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் விளக்கமளித்தார்.