19 வயது குறைந்தவரை காதலிக்கும் 52 வயது நடிகை! யார் தெரியுமா?

Malaika Arora Boyfriend Harsh Mehta : இந்திய திரையுலகில் பிரபலமாக இருக்கும் நடிகை ஒருவர் தன்னை விட வயதில் மிகவும் குறைந்த ஒருவரை காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Malaika Arora Boyfriend Harsh Mehta : இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், மலைகா அரோரா. இவர், மாடல் அழகியாகவும் இருக்கிறார். இந்த நடிகைக்கு திருமணம் ஆகி, 19 வயது திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு விவாகரத்து பெற்றுள்ளார். இவர், தற்போது தன்னை விட பல வயது குறைந்த ஒருவரை காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அவர் யார் என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், மலைகா அரோரா. தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராக இருந்த இவர், பின்பு மாடலாக மாறினார். பல இந்தி படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.
இந்தியில் 1997ஆம் ஆண்டில் இருந்து நடித்து வரும் இவர், பின்பு தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து இப்போது படங்களின் தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கிறார். இவருக்கு 1998ல் அர்பாஸ் கான் என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது.
19 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு, மலைகா அர்பாஸ் கானை 2017ல் விவாகரத்து செய்தார். இவர்களுக்கு ஒரு அர்ஹான் கான் என்ற மகன் இருக்கிறார். மலைகா, அவ்வப்போது திரையுலகில் இருக்கும் சிலரை டேட்டிங் செய்வது வழக்கம்.
மலைகா, ஹர்ஷ் மெஹ்தா என்கிற நபரை தற்போது டேட்டிங் செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இவர், பிரபல வைர வியாபாரி என்றும், இவரது குடும்பம் மலைகா அரோராவிற்கு நெருக்கமானவர்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ஹர்ஷ் மெஹ்தாவும் மலைகாவும் சமீபத்தில் வெளி நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டனர். அப்போது இருவரும் அருகருகில் நின்று கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டிருந்தது புகைப்படமாக வைரலாகி வருகிறது.
மலைகாவிற்கு தற்போது 52 வயதாகிறது, ஹர்ஷிற்கு 33 வயது. தன்னை விட, 19 வயது குறைந்த நபரை மலைகா டேட்டிங் செய்வது குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
இதற்கு மலைகாவும் பிரபல இந்தி நடிகர் அர்ஜுன் கபூரும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டேட்டிங் செய்து காதல் உறவில் இருந்தனர். ஆனால், இவர்களுக்கு பிரேக் அப் ஆனதாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே 12 வயது வித்தியாசம் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.