12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?

Famous Actress Who Dated 12 Men : இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு நடிகை, தனது திருமணத்திற்கு முன்பு 12 பேரை டேட்டிங் செய்திருக்கிறார். அவர்களில் ஒருவரை திருமணம் செய்து, 2 ஆண்டுகளிலேயே விவாகரத்தும் செய்து கொண்டார். இதையடுத்து, அந்த நடிகை யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Famous Actress Who Dated 12 Men : சினிமாவில் இருக்கும் அனைவருமே, ஒரு காலத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை டேட்டிங் செய்திருப்பர். இதில், யாருடன் அவர்களுக்கு செட் ஆகிறதோ அவர்களை காதலித்து திருமணம் செய்துகொள்வர். இந்த நிலையில், இங்கு ஒரு பிரபல நடிகை திருமணத்திற்கு முன்பு 12 பேரை டேட்டிங் செய்திருக்கிறார். கடைசியில் அதில் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டு, அவரையும் இரண்டு ஆண்டுகளில் விவாகரத்து செய்து விட்டார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்.
வழக்கமாக, திரையுலகில் இருக்கும் நடிகர்-நடிகைகள் தனக்கு பிடித்த நபரை டேட்டிங் செய்வது சகஜம். அப்படி ஒரு இந்திய நடிகையை பற்றிதான் இங்கு பார்க்கபோகிறோம்.
சினிமாவில் சில நடிகைகளை பார்க்கும் போது, ‘அவர்களுக்கென்ன ரொம்ப அழகாக ஜாலியாக இருக்கிறார்கள்’ என நமக்கு தோன்றும். ஆனால், பெரும்பாலான சமயங்களில் அவர்களின் வாழ்க்கை வலி நிறைந்ததாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகைதான், மனிஷா கொய்ராலா.
மனிஷா கொய்ராலா, 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தமிழ், இந்தி திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக ஜொலித்தவர்களுள் ஒருவர். இவர் நடித்த படங்களை தாண்டி, பலருக்கு இவரது வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது.
53 வயதாகும் மனிஷா, தனது திருமணத்திற்கு முன்பு 12 பேரை டேட்டிங் செய்திருக்கிறார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? இதனாலேயே அடிக்கடி செய்தித்தாள்களில் இவரைப்பற்றிய கிசுகிசுக்கள் அந்த சமயத்தில் அதிகமாக வரும்.
12 பேரை டேட்டிங் செய்தாலும், மனிஷா கொய்ராலா இறுதியில் நேபாள தொழிலதிபரான சாம்ராட் தஹாலை திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால், அவர்களின் திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு சில நாட்களிலேயே பிரச்சனைகள் வெடிக்க ஆரம்பித்தது. இதையடுத்து, 2 ஆண்டுகளில் இவர்களுக்குள் திருமணம், விவாகரத்தில் முடிந்தது.
மனிஷா கொய்ராலாவிற்கு சினைப்பை புற்றுநோய் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, தொடர் சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர் அதிலிருந்து மீண்டு வந்தார். இதையடுத்து இது குறித்து, ஒரு புத்தகத்தையும் எழுதினார்.
மனிஷா கொய்ராலா, விவேக் முஷ்ரான், நானா படேகர், செசில் ஆண்டனி என உள்நாட்டவர்-வெளிநாட்டவர் என பலரை டேட்டிங் செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.