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மம்மூட்டிக்கு மகள், காதலி, தாயாக நடித்த ஒரே தமிழ் நடிகை! யார் தெரியுமா?

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:31 AM IST

தென்னிந்திய திரையுலகில் டாப் சூப்பர்ஸ்டார் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், மம்மூட்டி. மலையாளத்தில் இவர் நடித்த பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் பெரிய ஹிட் அடித்திருக்கின்றன. இதையடுத்து, இவருக்கு ஒரு நடிகை மகளாகவும், காதலியாகவும் தாயாகவும் நடித்திருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம். 

பொதுவாக சினிமாவில் இருக்கும் பல்வேறு ஹீரோக்கள், எத்தனை வயதானாலும் தொடர்ந்து ஹீரோவாகவே நடித்து வருகின்றனர். ஆனால் ஹீரோயின்கள் மட்டும், வயதுக்கு ஏற்றார் போல, குழந்தை நட்சத்திரமாக இருக்கும் போது மகளாகவும், கொஞ்சம் வளர்ந்த பின் ஹீரோயினாகவும், வயதான பின் அந்த ஹீரோவுக்கே தாயாகவும் நடிக்கின்றனர். அப்படி, மம்மூட்டிக்கு ஒரு ஹீரோயின் இந்த மூன்று கேரக்டர்களிலும் நடித்திருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் என்பதையும், அவர் எந்தெந்த படங்களில் மம்மூட்டியுடன் இப்படி சேர்ந்து நடித்தார் என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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மம்மூட்டி

இந்தியாவின் திறமைமிகு சூப்பர் ஸ்டார்களில் முக்கிய இடத்தை பிடித்தவராக இருக்கிறார், மம்மூட்டி. முக்கியமாக அதிக மலையாள படங்களில் நடித்திருக்கும் இவர், தமிழிலும் மௌனம் சம்மதம், தளபதி, பேரன்பு உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

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தேசிய விருது

மம்மூட்டிக்கு சமீபத்தில் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டது. இது, இவருக்கு கிடைக்கும் நான்காவது தேசிய விருதாகும். இதையடுத்து மம்மூட்டி குறித்த தகவல்கள் பல இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதில் ஒன்று, மம்மூட்டிக்கு மகளாகவும், காதலியாகவும், தாயாகவும் நடித்த ஒரே நடிகை பற்றியதுதான். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?

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மீனா

தமிழ் திரையுலகின் தவிர்க்க முடியாத நாயகிகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார் மீனா. இவர்தான், மம்மூட்டிக்கு மகளாகவும் காதலியாகவும் தாயாகவும் வெவ்வேறு படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இந்த மூன்று படங்களுமே மலையாள படங்கள்தான்.

 

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படங்கள்

முதலில் மீனா மம்மூட்டிக்கு மகளாக குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருந்த படம், ஒரு கொச்சுக்கதா ஆரும் பரையாத கதா (Oru Kochukatha Aarum Parayatha Katha) என்கிற திரைப்படமாகும். இந்த படம், 1984ல் வெளியானது.

 

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தாயாக

மம்மூட்டிக்கு ஜோடியாக மீனா நடித்திருந்த படம், ராக்‌ஷச ராஜாவு. இந்த படம், 2001ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இதுவும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. 2014ஆம் ஆண்டு Balyakalasakthi என்கிற மலையாள படம் வெளியானது. இந்த படத்தில், மீனா நடித்திருந்தார். இதில் மம்மூட்டி இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருப்பார். இதில், தந்தை வேடத்தில் நடித்த மம்மூட்டிக்கு மீனா ஜோடியாக நடித்திருந்தாலும், அதே தோற்றத்தில் இருக்கும் மகன் கதாப்பாத்திரத்திற்கு தாயாகவும் நடித்திருப்பார்.

TAGS:
Mammootty
Meena

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