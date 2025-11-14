English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிரபல நடிகை! 13 வருடங்களுக்கு பின்பு கோலிவுட் ரீ-எண்ட்ரி..

Famous Actress To Act In Jailer 2 : ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது உருவாகி வருகிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்தில் புதிதாக ஒரு நடிகை  இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

Famous Actress To Act In Jailer 2 : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில் பல முக்கிய நட்சத்திரங்கள் நடிக்கின்றனர். இப்போது புதிதாக ஒரு நடிகை இதில் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர் யார் தெரியுமா?
தமிழ் திரையுலக நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், 70 வயதை தாண்டியும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் ஆக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இவர், சமீபத்தில் ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பி/ற்காக வெளியூர் சென்றிருந்தார்.

ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வருகிறார். இதன் முதல் பாகம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியானது. 

ரஜினி, கமல் தயாரிக்கும் ஒரு படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தின் இயக்குநர் சுந்தர்.சி என்று கூறப்பட்ட நிலையில், தான் இந்த படத்திலிருந்து விலகுவதாக அவரே அறிவித்திருக்கிறார்.

ஜெயிலர் 2 படத்தில் இப்போது புதிதாக ஒரு நடிகை இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர், ஏற்கனவே 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் திரையுலகில் பிரபலமாக இருந்த ஒருவர்தான்.

இந்த நடிகையின் பெயர், மேக்னா ராஜ். கன்னட நடிகையான இவர், ஜெயிலர் 2 படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரம் ஒன்றில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

2010ஆம் ஆண்டில் வெளியான காதல் சொல்ல வந்தேன் படம் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் மேக்னா ராஜ் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகியிருந்தார். அதன்பிறகு உயர்திரு 420, நந்தா நந்திதா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருந்தார். 

2012ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னர் எந்த தமிழ் படங்களிலும் நடிக்காத மேக்னா, தற்போது ஜெயிலர் 2 படம் மூலம் கோலிவுட் திரையுலகிற்குள் ரீ-எண்ட்ரி கொடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

