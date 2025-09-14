7 முறை விபரீத முடிவு எடுத்த நடிகை! ஒரு காலத்தில் டாப்பில் இருந்தவர்..யார் தெரியுமா?

Mohini About Being In Dark Phase : பிரபல நடிகை ஒருவர், தனது வாழ்வின் இருளான காலக்கட்டம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Mohini About Being In Dark Phase : தமிழ் திரையுலகில், ஒரு காலத்தில் டாப்பில் இருந்த நடிகை இவர். இப்போது எந்த படங்களிலும் நடிப்பதே இல்லை. இவருடைய ஹைலைட்டே, இவரது கண்கள்தான். இந்த நடிகை, சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில், தனது வாழ்வின் இருளான காலக்கட்டம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில், 80-90களில் பிரபல நடிகையாக இருந்தவர், இந்த நடிகை. டீன்-ஏஜில் சினிமாவிற்குள் நுழைந்த இவர் இதுவரை கார்த்திக், பிரசாந்த், சிவாஜி கணேசன் உள்ளிட்டோருடன் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார்.
இந்த நடிகையின் நேர்காணல்தான் சமீப காலமாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ஒரு காலத்தில் டாப் ஸ்டாராக இருந்த இவர், இப்போது திரையுலகின் பக்கம் கூட எட்டிப்பார்ப்பதில்லை.
அவர் வேறு யாருமில்லை, நடிகை மோகினிதான். குறுகிய காலமே படங்களில் நடித்திருந்தாலும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை மக்களிடம் வரவேற்பு பெற்ற படங்களாக இருந்தன. இவர், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்திருக்கிறார்.
மோகினி, சமீபத்தில் தான் படத்தில் நடித்த அனுபவங்கள் குறித்து பேசினார். அப்போது, ஆர்.கே.செல்வமணி இயக்கிய கண்மணி படத்தில் நடித்த போது நேர்ந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் குறித்து கூறினார்.
‘கண்மணி’ படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த நீச்சல் குள காட்சியில், தன்னால் நடிக்க முடியாது என்று மோகினி கூறிவிட்டாராம். இதனால், அரை நாள் படப்பிடிப்பு நின்று விட்டதாம். பின்னர், தன்னை நிர்பந்தப்படுத்தி அந்த காட்சிகளில் நடிக்க வைத்ததாக அவர் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்து இருக்கிறார். அதே போல், தன் வாழ்வின் இருண்ட நாட்கள் குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.
மோகினிக்கு, 1999ல் திருமணம் நடந்தது. இவர், பரத் என்பவரை கரம் பிடித்தார். இவர்களுக்கு 2 குழந்தைகளும் உள்ளனர். அதன் பிறகு இவர் 2011 வரை நடித்து வந்தார். இப்போது நடிப்பதே இல்லை. தான், திருமணத்திற்கு பிறகு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாகவும், ஆனால் சில நாட்களில் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக்கப்படுவதையும் தெரிந்து கொண்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
மன அழுத்தத்தால், ஒரு கட்டத்தில் 7 முறை தன்னை மாய்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய்ததாக கண்மணி தெரிவித்து இருக்கிறார். பின்னர் ஒரு ஜோசியரை சந்தித்ததாகவும், தனக்கு யாரோ சூனியம் வைத்து இருப்பதாக அவர் கூறியதாகவும் அதை கேட்டு தனக்கு சிரிப்பு வந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். பின்னர், ஆன்மீகத்தில் இறங்கியதால் அந்த விபரீத முடிவுகளை கைவிட்டு இருக்கிறார்.