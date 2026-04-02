திருமணம் செய்யாமல்..கர்ப்பமான பிரபல நடிகை! வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்..

Poonam Pandey : பிரபல நடிகை பூனம் பாண்டே, சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை பதிவிட்டிருந்தார். இந்த புகைப்படத்தை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலரும் இவரை ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.
Poonam Pandey : மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த பூனம் பாண்டே, மாடல் துறையில் இருந்து நடிகையாக மாறினார். இவர் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய புகைப்படம் தற்போது அதிக அளவில் வெறுப்பினை சம்பாதித்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
மும்பையை சேர்ந்த நடிகை, பூனம் பாண்டே. தனது டீன் ஏஜில் மாடலிங் துறையில் நுழைந்தைவர், அதன் மூலம் கிடைத்த வரவேற்பால் பாலிவுட்டிற்குள் நுழைந்தார்.
முதல் படமானா நாஷா எனும் படமே இவருகு சர்ச்சை படமாக அமைந்தது. தொடர்ந்து சில காதல் படங்களில் நடித்தார். கவர்ச்சி நடிகையாகவும் வலம் வருகிறார். இவருக்கு இப்போது எக்கச்சக்க ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர்.
2011ல், நடந்த கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்தியா வெற்றி பெற்றால் நிர்வாணமாக மைதானத்தில் உலா வருகிறேன் என்று கூறி சர்ச்சையில் சிக்கியவ ர் இவர். இந்த சமயத்தில் அவருக்கு கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்தது.
இப்போதெல்லாம், இவர் சமூக வலைதளங்களில் கவர்ச்சி புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார். இதற்கு முன்பு புற்றுநோயால் உயிரிழந்ததாக நாடகமாடி கண்டனத்திற்கு உள்ளனார்.
இப்போது ரசிகர்களுக்கு இன்னோரு அதிர்ச்சியை இவர் கொடுத்திருக்கிறார். இவர், தொழிலதிபர் ஒருவரை திருமணம் செய்து அவரை பிரித நிலையில் தனிமையில் வசித்து வருகிறார். தற்போது, தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து அருகில் குழந்தையின் ஃபீடிங் பாட்டில் இமோஜியை பதிவிட்டுள்ளார்.
இதுவாவது உண்மையா, அல்லது பூனமின் நாடங்களில் ஒன்றா என்று ரசிகர்கள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.