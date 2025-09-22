Famous Actress Joining Suriya 46 : சூர்யாவின் 46வது திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடந்து வருகிறது. இதில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் புதிதாக ஒரு நடிகை நடித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அவர் யார் தெரியுமா?
சூர்யா 46 படத்தில் இணைந்த புது நடிகை! ரொம்ப பிரபலமானவர்-யார் தெரியுமா?
ராதிகாவின் தாயார் கீதா, சமீபத்தில் உயிரிழந்தார். இதனால், சூர்யா 46 படப்பிடிப்பில் அவர் கலந்து கொள்ள சில நாட்கள் தாமதம் ஆகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அவர் வேறு யாருமில்லை, ராதிகா சரத்குமார்தான். பல படங்களில் தாய் கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் இவர், இதிலும் அப்படியே நடிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.
சூர்யா 46 படத்தில் புதிதாக ஒரு கேரக்டர் இணைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதுவும் ஒரு பெண் கதாப்பாத்திரம். அதில், 63 வயதாகும் பிரபல நடிகை ஒருவர் நடிக்கிறார்.
சூர்யா, தற்போது தனது இரண்டு படங்களிலும் வித்தியாசமான கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். இதில், சூர்யாவின் 46வது படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடிக்கிறார்.
சூர்யா நடித்திருக்கும் இன்னொரு படம், கருப்பு. இதனை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருக்கிறார். இதன் டீசர் சில நாட்களுக்கு முன் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது.
சூர்யா இவ்வருடத்தில் கமிட் ஆன இன்னொரு படம், சூர்யா 46. இதனை, வெங்கி அட்லூரி இயக்கி வருகிறார்.
கோலிவுட் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர் சூர்யா. இவர் இந்த வருடத்தில் மட்டும் இரண்டு படங்களில் கமிட் ஆகி நடித்து வருகிறார்.