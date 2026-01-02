அன்று தமிழில் டாப் நடிகை - இன்று ரூ.2,000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதி! 5 கம்பெனிக்கு முதலாளி..

Famous Actress Who Owns Rs 2000 Crores Asset: பிரபல தமிழ் நடிகை ஒருவர் ரூ. 2000 கோடிக்கு சொத்து வைத்திருக்கிறார். அவர் யார்? சினிமாவை தவிர்த்து என்ன பிஸ்னேஷ் செய்கிறார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தனது 15 வயதிலேயே சர்கம் என்ற மலையாள படத்தின் மூலம் சினிமா துறைக்கு எண்ட்ரி கொடுத்தவர் நடிகை ரம்பா. இதையடுத்து மற்ற மொழி படங்களிலும் நடிக்க தொடங்கிய அவர் இளைஞர்கள் முதல் அனைவரையும் தன் வசம் ஈர்த்தார்.
தமிழ் சினிமாவில் 1993ஆம் ஆண்டு வெளியான நடிகர் பிரபுவின் உழவன் என்ற படத்தில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். பின்னர் உள்ளத்தை அள்ளித்தா, அருணாச்சலம் போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து பிரபலமானார்.
குறிப்பாக நடிகர் கார்த்தியுடன் நடித்த உள்ளத்தை அள்ளித்தா படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது. இப்படத்தில் இடம் பிடித்த அழகிய லைலா பாடல் பட்டித்தொட்டி எங்கும் அவரை பிரபலமாக்கியது.
2010ஆம் ஆண்டு திருமணம் ஆன நிலையில், அவர் சினிமா துறையை விட்டு வெளியேறினார். தமிழில் பெண் சிங்கம் என்ற படத்தில் கடைசியாக நடித்திருந்தார்.
கனடா நாட்டு தொழிலதிபரை கரம் பிடித்த அவர், அதன்பின் வெளிநாட்டுக்கு குடியேறினார். இந்த ஜோடிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு மகன் என மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சமீபத்த்தில் நடைபெற்ற சினிமா விழா ஒன்றில் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி தாணு ரம்பா குறித்து பேசி இருப்பது வைரலானது. அவர் ரம்பாவின் கணவர் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் என்றும் தற்போது ரம்பா ரூ. 2000 கோடி சொத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்றும் கூறினார். அண்மையில் ரம்பாவின் கணவரே தாணுவிடம் வந்து, ரம்பாவுக்கு மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுங்கள் என கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ரம்பாவின் கணவர் மொத்தம் 5 நிறுவனங்களை நடத்தி வருகிறார். இதில் ஒரு நிறுவனத்திற்கு ரம்பா பெயரை சூட்டி உள்ளார். சில நிறுவனங்கள் சென்னையிலும் செயல்பட்டு வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.