சகோதரியின் கணவருடன் ரொமான்ஸ் செய்த பிரபல நடிகை! தேசிய விருது வென்றுள்ளார்-யார் தெரியுமா?

Famous Actress Romanced With Sister's Husband : பிரபல நடிகை ஒருவர், தனது சகோதரியின் கணவருடன் ரொமான்ஸ் செய்தார். அந்த நடிகை யார்? இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Famous Actress Romanced With Sister's Husband : திரையுலகில் இருப்பவர்கள், தன்னுடன் நடிப்பவர்கள் மீது காதல் கொள்வதும், திருமணம் செய்து கொள்வதும் சகஜமாக நடக்கும் நிகழ்வுதான். ஒரு சிலர், தனக்கு கிடைக்கமாட்டார் என்று தெரிந்தும் கூட சில பேர் மீது ஆசை கொள்வார்கள். அப்படி ஆசை கொண்ட நடிகை ஒருவர் குறித்து இங்கு காணலாம்.
திரையில் தோன்றி, நம்மை மகிழ்விக்கும் பல நடிகர்-நடிகர்களின் வாழ்க்கையானது நன்றாக இருப்பதில்லை. அவர்கள், தனிப்பட்ட ரீதியாக பல துயர் கொள்கின்றனர். இறுதியில், அவர்கள் நம்பும் பல விஷயங்கள் அவர்களை கைவிட்டு விடுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகை குறித்துதான் இங்கு பார்க்க போகிறோம்.
அந்த நடிகையின் பெயர், சிம்பிள் கபாடியா. இவர், இன்னொரு பிரபல நடிகை டிம்பிள் கபாடியாவின் சகோதரி ஆவார். டிம்பிள் கபாடியாவிற்கு சினிமா கைக்கொடுக்க, இவரும் முக்கிய நடிகையாக மாற முயற்சித்து பார்த்தார்.
1977ல் வெளியான, அனுரோத் எனும் திரைப்படம் மூலம், சிம்பிள் கபாடியா அறிமுகமானார். இதில் அவர் சுமிதா மாத்தூர் எனும் கேரக்டரில் நடித்திருந்தார்.
சிம்பிளின் சகோதரி டிம்பிள் கபாடியா, அந்த சமயத்தில் ராஜேஷ் கண்ணாவை திருமணம் செய்திருதார். மேற்கூறிய படத்தில், சிம்பிள் கபாடியா தனது சகோதரியின் கணவருடன் ரொமான்ஸ் செய்து, அவரை காதலிக்கும் பெண்ணாக வந்தார். ஆனால், இந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றி பெரவில்லை.
சிம்பிள் கபாடியா தொடர்ந்து லூட்மார், ஜீவ்ன் தாரா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால், அந்த படங்களும் சரியாக ஓடவில்லை.
நடிப்பு பலனளிக்காமல் போனதை அடுத்து, சிம்பிள் இன்னொரு முடிவை எடுத்தார். பாலிவுட்டே எனக்கு தேவையில்லை என்று முடிவு செய்த அவர், பின்பு படங்களுக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராக மாறினார்.
சிம்பிள் கபாடியா, ருதாலி எனும் படத்திற்காக 1993ல் சிறந்த ஆடை வடிவமைப்பாளருக்கான தேசிய விருதை வென்றார். பின்பு, தொடர்ந்து தன் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்த அவர், தனது 51வது வயதில் புற்றுநோய் காரணமாக உயிரிழந்தார்.