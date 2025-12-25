24 வயது குறைந்த நடிகருடன்..54 வயது நடிகை ரொமான்ஸ்! தமிழில் ஹிட் ஹீரோயின் - யார் தெரியுமா?

Actress Romanced With 24 Years Younger : பிரபல நடிகை ஒருவர், தன்னை விட 24 வயது குறைவான நடிகருடன் ஆன் ஸ்கிரீனில் ரொமான்ஸ் செய்தது சர்ச்சையாக பார்க்கப்பட்டது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Actress Romanced With 24 Years Younger : இந்திய திரையுலகின் ஹிட் ஹீரோயினாக இருந்த நடிகை ஒருவர், இப்போது வில்லி கதாப்பாத்திரங்களிலும், குணச்சித்திர கேரக்டர்களிலும் நடித்து வருகிறார். இந்த நடிகை, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு சீரீஸில் நடித்தார். அந்த தொடர் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இதையடுத்து அந்த தொடரில் அவர் தன்னை விட 24 வயது குறைந்த நடிகருடன் ரொமான்ஸ் செய்தது பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது.
கோலிவுட், டோலிவுட், பாலிவுட் என மூன்று திரையுலகங்களையும் கலக்கியவர் இந்த நடிகை. இப்போது தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் நடிப்பதற்கு கொஞ்சம் நிறுத்தி விட்டு, இந்தியில் மொத்தமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இருப்பினும், இந்த நடிகை என்றால் தென்னிந்திய ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும்.
இந்த நடிகை, மும்பையில் தற்போது வசித்து வருகிறார். 54 வயதிலும் சிங்கிளாக வாழும் இவருக்கு சொந்தமான இடங்கள், வீடுகள் என பல இருக்கின்றன. இப்போதைக்கு பாலிவுட்டில் வலம் வரும் பிரபல வில்லி நடிகையாகவும் இவர்தான் இருக்கிறார்.
அந்த நடிகை வேறு யாரும் இல்லை, தபுதான். இவர் நடிப்பில் வெளியான கண்டுகொண்டேன் கண்டு கொண்டேன், காதல் தேசம், சிநேகிதியே உள்ளிட்ட அனைத்து படங்களும் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன. இந்த படங்களில் இவரது நடிப்பும், மக்களிடையே நல்ல கவனத்தை ஈர்த்தது.
தனது தன்னம்பிக்கைக்கு பெயர் போன தபு, ஒரு காலத்தில் அஜித், நாகார்ஜுனா, சிரஞ்சீவி என பல பிரபல ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்தவர். இந்த வயதிலும் தன் உடலையும் அழகையும் அப்படியே மெயிண்டெயின் செய்து வருகிறார்.
தபுவிற்கு தெலுங்கிலும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அதிக வாய்ப்புகள் வந்துகொண்டிருக்கிறது. இவருக்கு கூலி நம்பர் 1 திரைப்படம் முதல் தெலுங்கு படமாக அமைந்தது. கடைசியாக, அல்லு அர்ஜுனுக்கு தாயாக ‘அல வைகுந்தபுரமுலு’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.
தபு, 2020ஆம் ஆண்டு A Suitable Boy என்கிற தொடரில் நடித்திருந்தார். இந்த தொடர் வெளியான சமயத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. காரணம், அதில் வயது அதிகமான தபு, தன்னை விட 24 வயது குறைவான இளைஞரான இஷான் கட்டருடன் ரொமான்ஸ் செய்திருந்தார். இது, அந்த சமயத்தில் அதிக சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய விஷயமாக இருந்தது.
தபு, இந்தியில் வெற்றிகரமான திரைப்படமாக இருக்கிறது ‘த்ரிஷ்யம்’. இதன் 2 பாகங்களிலும் தபுதான் வில்லி-காவல் அதிகாரி கதாப்பாத்திரத்தில் வருவார். இப்போது த்ரிஷய்ம் 3 திரைப்படத்திலும் அவரே வில்லியாக வரலாம் என கூறப்படுகிறது. இப்போது தெலுங்கு மற்றும் தமிழில் உருவாகி வரும் விஜய் சேதுபதி படம் ஒன்றிலும் தபு நடித்து வருகிறார்.