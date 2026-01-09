6 நிமிடம் நடனமாட..ரூ.6 கோடி கேட்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா? முழு விவரம்..

Famous Actress Asks For Rs 6 Crore Salary : பிரபல நடிகை ஒருவர், 6 நிமிட பாடலுக்கு நடனம் ஆடுவதற்காக 6 கோடி சம்பளம் வாங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Famous Actress Asks For Rs 6 Crore Salary : கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே, முக்கிய நடிகைகள் பலர் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் ஒரு படத்தில் நடனம் ஆடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதையடுத்து ஒரு நடிகை, 6 நிமிட பாடலுக்கு நடனமாட 6 கோடியை சம்பளமாக கேட்டிருக்கிறாராம். அவர் யார் என்பது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த நடிகை, தமிழ் சினிமாவில் கொடிக்கட்டி பறந்தவர்களுள் ஒருவர். வட இந்தியாவில் இருந்து வந்தவராக இருந்தாலும் இவருக்கு இளமைக்காலத்தில் கைக்கொடுத்ததெல்லாம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களாதான்.
இந்த நடிகை, டாப் ஹீரோ ஒருவரின் தமிழ் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடி வைரலானார். அதிலிருந்து இவரைத்தேடி வரும் வாய்ப்புகள் எல்லாம் பாடலுக்கு நடனம் ஆடும் வாய்ப்புகளாகவே இருக்கின்றன. இதை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்ட அவரும், அதை வைத்து நன்றாக சம்பாதித்து வருகிறார்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, தமன்னாதான். தென்னிந்தியாவின் உச்ச நடிகையாக இருந்த இவர், ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் திரைப்படத்தில் ‘காவாலா’ பாடலுக்கு நடனம் ஆடினார். இதையடுத்து, அந்த பாடல் ஹிட் அடித்தது. இப்போது அவர் தொடர்ந்து மேடை நிகழ்ச்சிகளிலும் பல்வேறு ஹீரோக்களின் படங்களிலும் நடனம் ஆடி வருகிறார்.
சமீபத்தில், தமன்னா கோவாவில் உள்ள பாகா கடற்கரையில் இருக்கும் ஒரு பிரபல க்ளப்பில் நடந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அங்கு திரண்டிருந்த ரசிகர்கள் மத்தியில் அவர் பல ஹிட் பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடினார். இதற்காக அவர் வாங்கிய தொகைதன் பலரையும் திகைக்க வைத்துள்ளது.
தமன்னா, மொத்தமாக 6 நிமிடங்களுக்கு அந்த விழா மேடையில் ஆடியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதில், அவர் மேடையில் ஆடிய ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் ஒரு கோடி ரூபாய் என்கிற வீதத்தில் மொத்தம் ரூ.6 கோடி வாங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
நயன்தாரா, த்ரிஷா உள்ளிட்ட முக்கிய நடிகைகள் ஒரு முழு நீள படத்தில் நடிப்பதற்குதான் பல கோடிகளை சம்பளமாக பெருகின்றனர். இருப்பினும், ஒரு ஆறு நிமிட நடத்திற்காக ஒரு நடிகை இவ்வளவு பெரிய தொகையை பெற்றுள்ளது பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விஷயத்தில் அவர் நயன்தாரா, த்ரிஷாவையே மிஞ்சியிருக்கிறார்.
தமன்னா, இப்போது பாலிவுட்டில் பிசியான நடிகையாக விளங்குகிறார். அவர் மீண்டும் ஜெயிலர் 2 படத்திலும் நடிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.