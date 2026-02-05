ரூ. 80 கோடி சொத்தை தானம் செய்த நடிகை! தமிழில் கொடிகட்டி பறந்தவர்..யார் தெரியுமா?

Famous Actress Donated Rs 80 Crore To Tirupati Temple: நடிகை ஒருவர் தான் சினிமாவில் சம்பாதித்ததில் சுமார் 80 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை தானமாக வழங்கி இருக்கிறார். அவர் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
திரை துறையில் கிட்டத்தட்ட இந்த நடிகை 45 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயணித்து இருக்கிறார். இதன் மூலம் பல கோடி சொத்துக்களை சம்பாதித்த அவர், ரூ. 80 கோடி சொத்தை தானமாக கோயிலுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்.
அந்த நடிகை யாரென்றால், கடந்த 1964ஆம் ஆண்டு வெளியான காதலிக்க நேரமில்லை என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமான காஞ்சனா என்பவர். இவரின் உண்மையான பெயர் வசுந்தரா தேவி.
இவர் தமிழில் மட்டுமல்லாமல், தெலுங்கு, மலையாம், கன்னடம், இந்தி என பல்வேறு மொழிகளில் எராளமான படங்களில் நடித்துள்ளார்.
இவர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான அர்ஜூன் ரெட்டி படத்தில் பாட்டியாக நடித்திருந்தார். சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 45 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயணித்திருக்கிறார்.
அவர் திரைதுறையில் சம்பாத்தித்த கோடிக்கான சொத்துக்களை அவரது உறவினர்கள் அபகரித்துக்கொண்டதாக பேட்டி ஒன்றில் கூறி இருந்தார். அந்த சொத்துக்கள் மீண்டும் கிடைக்கும் பட்சத்தில் அதனை திருப்பதி கோயிலுக்கு எழுதி வைப்பதாக வேண்டிக் கொண்டாராம்.
இந்த நிலையில், நீதிமன்ற வழக்கில் போராடி தனது சொத்துக்களை மீட்டுள்ளார் நடிகை காஞ்சனா. இதையடுத்து அவர் வேண்டியது போல், ரூ. 80 கோடி சொத்துக்களை திருப்பதி கோவிலுக்கே எழுதி கொடுத்துள்ளார்.