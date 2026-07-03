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வில்லனாக நடிக்கப்போகும் பிரபல CSK வீரர்! யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்..

Written ByYuvashree
Published: Jul 03, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:05 PM IST

சென்னை சூப்பர் கிங்க்ஸ் அணியின் முன்னாள் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்த ஒரு வீரர், இப்போது நடிக்க வருவதாக கூறப்படுகிறது. அவர் யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!

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கிரிக்கெட்

கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும் சினிமாவிற்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. கிரிக்கெட் வீரர்களை பெரும்பாலும் விளம்பரங்களில் நடிக்க வைக்கின்றனர். அப்படியில்லையென்றால், கிரிக்கெட் வீரர்கள் சினிமா அல்லது ஊடகம் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இருப்பவர்களை திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர்.

 

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ஐபிஎல்

தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலானோருக்கு பிடித்த ஐபிஎல் கிரிக்கெட் டீமாக இருக்கிறது சென்னை சூப்பர் கிங்க்ஸ். பல ஆண்டுகளாக சென்னை அணியை ஃபாலோ செய்து வருபவரகளுக்கு தெரியும், அதில் OG ப்ளேயர்ஸ் யாரெல்லாம் என்று. அப்படிப்பட்ட வீரர்களுள் ஒருவர்தான், முரளி விஜய்.

 

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முரளி விஜய்

முரளி விஜய், தற்போது வில்லனாக நடிக்க ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகியிருப்பதாக பேசப்படுகிறது. அதுவும் இந்த படத்தை ஒரு லெஜண்டரி இயக்குநர் இயக்க இருக்கிறார். அவர், சில தமிழ் படங்களிலும் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார்.

 

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அனுராக்

அனுராக் காஷ்யப் இயக்கும் ஒரு படத்தில்தான், முரளி விஜய் வில்லனாக களமிறங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கு Unkill 123 என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாம். இதில் அனுராக் காஷ்யப்பே ஹீரோவாகவும் நடிக்கிறாராம். 

 

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வேல்ஸ்

இந்த படத்தை வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த தகவலை ஐசரி கணேஷ் உறுதியும் செய்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

TAGS:
Murali Vijay
Anurag Kashyap

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