/வில்லனாக நடிக்கப்போகும் பிரபல CSK வீரர்! யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்..

சென்னை சூப்பர் கிங்க்ஸ் அணியின் முன்னாள் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்த ஒரு வீரர், இப்போது நடிக்க வருவதாக கூறப்படுகிறது. அவர் யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும் சினிமாவிற்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. கிரிக்கெட் வீரர்களை பெரும்பாலும் விளம்பரங்களில் நடிக்க வைக்கின்றனர். அப்படியில்லையென்றால், கிரிக்கெட் வீரர்கள் சினிமா அல்லது ஊடகம் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இருப்பவர்களை திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலானோருக்கு பிடித்த ஐபிஎல் கிரிக்கெட் டீமாக இருக்கிறது சென்னை சூப்பர் கிங்க்ஸ். பல ஆண்டுகளாக சென்னை அணியை ஃபாலோ செய்து வருபவரகளுக்கு தெரியும், அதில் OG ப்ளேயர்ஸ் யாரெல்லாம் என்று. அப்படிப்பட்ட வீரர்களுள் ஒருவர்தான், முரளி விஜய்.
முரளி விஜய், தற்போது வில்லனாக நடிக்க ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகியிருப்பதாக பேசப்படுகிறது. அதுவும் இந்த படத்தை ஒரு லெஜண்டரி இயக்குநர் இயக்க இருக்கிறார். அவர், சில தமிழ் படங்களிலும் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார்.
அனுராக் காஷ்யப் இயக்கும் ஒரு படத்தில்தான், முரளி விஜய் வில்லனாக களமிறங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கு Unkill 123 என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாம். இதில் அனுராக் காஷ்யப்பே ஹீரோவாகவும் நடிக்கிறாராம்.
இந்த படத்தை வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த தகவலை ஐசரி கணேஷ் உறுதியும் செய்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.