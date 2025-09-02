சிறுவயதில் ஆபாச புத்தகம் படித்து..அம்மாவிடம் சிக்கிய இயக்குநர்! யார் தெரியுமா?

Famous Director Got Reading Illicit Book : பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர் ஒருவர், சிறு வயதில் ஆபாச புத்தகம் படிக்கும் போது தனது தாயிடம் மாட்டிக்கொண்டதாக கூறியிருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
Famous Director Got Reading Illicit Book : இயக்குநர்கள் பலர், தங்களது வித்தியாசமான அனுபவங்களை ஏதேனும் பட விழாக்களில் பகிர்வதுண்டு. அப்படி, ஒரு இயக்குநர் தான் சிறு வயதில் ஆபாச புத்தகம் படிக்கும் போது தாயிடம் மாட்டிக்கொண்டதாக கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் இயக்குநர்கள் பலர் இருப்பினும், ஒரு சிலர் மட்டுமே ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலைத்து நிற்பவர்களாக இருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட இயக்குநர்தான், தான் ஆபாச புத்தகம் படித்த போது தாயிடம் மாட்டியதாக கூறியிருக்கிறார்.
அந்த இயக்குநர் வேறு யாருமில்லை, மிஷ்கின்தான். மனதில் பட்ட எதையும் வெளிப்படையாக பேசிவிடும் இவர், இதையும் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.
மிஷ்கின், தனது சிறு வயது அனுபவத்தை பகிர்ந்த போது இதை கூறினார். அவருக்கு 17 வயது இருக்கும் போது 3 ஆபாச புத்தகங்களை வாங்கி, அம்மாவிற்கு தெரியாமல் மறைத்து வைத்து படித்தாராம். அவரது தாய் மார்க்கெட் சென்று வந்த பிறகு அவர் ஆபாச புத்தகம் படிப்பதை கண்டுபிடித்து விட்டாராம்.
மகன் ஆபாச புத்தகங்கள் படிப்பது தெரிந்ததும், அவர் அதனை எடுத்து மேஜை மீது வைத்திருக்கிறார். அப்போது, தன் தாயை கடவுளாக பார்த்ததாக மிஷ்கின் பேசினார்.
பேட் கேர்ள் படத்தின் கதை குறித்து அவ்விழாவில் பேசிய மிஷ்கின், அந்த ஆபாச புத்தகம் படித்தது ஒரு பையனாக இல்லாமல் பெண்ணாக இருந்திருந்தால், ஒரு தாய் அவளை அப்படி வளர்க்க மாட்டாள், நாம் பெண்ணிற்கு அந்த சுதந்திரத்தை கொடுக்கவில்லை என்று கூறினார்.
மிஷ்கின், இப்படி வெளிப்படையக பேசியது பலரையும் கவர்ந்துள்ளது. எங்கு சென்றாலும் கண்ணாடி அணிந்து மேடையில் பேசும் மிஷ்கினின் பேச்சை கேட்க மட்டுமே அவருக்கு பல ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர்.
மிஷ்கின் இயக்கத்தில் பிசாசி 2 படமும், ட்ரைன் படமும் எப்போது வெளியாகும் என ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.