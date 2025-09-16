ஆன்மீகத்தில் விழுந்த டாப் நாயகிகள்! லிஸ்டு பெருசா இருக்கே-இந்த நடிகை கூடவா?

Indian Actress Who Become Religious : சில இந்திய நடிகைகள், ஒரு கட்டத்திற்கு பின் ஆன்மீகத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டனர். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா?
Indian Actress Who Become Religious : நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு வாழ்வின் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஆன்மீகத்தின் மீது அதிக நாட்டம் இருந்திருக்கும். சிலர் அதை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டிருப்போம். ஒரு சிலர், அதில் சிறிதளவு மட்டும் ஈடுபாடு கொண்டிருப்பர். இங்கு, சில நடிகைகள் சினிமாவில் நடிப்பதை நிறுத்தி விட்டு ஆன்மீகத்தில் முழுமையாக இறங்கி இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?
தமிழில் விஷாலுடன் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை படத்தில் நடித்தவர், தனுஸ்ரீ தத்தா. இவர், சினிமாவில் தொடர்ந்து ஆக்டிவாக இருந்தார். பல இந்தி படங்களில் நடித்துள்ளார். சில காலமாக ஆன்மீகத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.
90களில் பல ஹிட் படங்களில் நடித்தவர், ரஞ்சினி. இவர், ஒரு கட்டத்தில் கடவுள் பக்தியில் மூழ்கினார். இதனால் நித்யாநந்தா சர்ச்சையும் பெரிதாக வெடித்தது.
கவர்ச்சி நடிகையாக இருந்தவர், மும்தாஜ். குஷி, செல்லமே உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர், இப்போது இஸ்லாமியத்தில் நாட்டம் அதிகம் பெற்று திரையுலகின் பக்கமே வராமல் இருக்கிறார்.
சிம்புவுடன், சிலம்பாட்டம் படத்தில் நடித்தவர் சனா கான். இவரும் தென்னிந்தியாவில் பல படங்களில் நடித்துள்ளர். 2020ல் திருமணம் முடிந்த பிறகு, இவரும் ஆன்மீகத்தில் பெரிதாக இறங்கி விட்டார். இப்போது படங்களில் நடிப்பதே இல்லை.
பேராண்மை படத்தில் அஜித்தா எனும் கேரக்டரில் வந்தவர், அஜித்தா. இவர், சில படங்களிலேயே நடித்துள்ளார். இப்போது பெரிய முருக பக்தையாக இருக்கிறார். இதற்கென்று தனியாக இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் Xல் ஒரு பக்கத்தையும் வைத்துள்ளார்.
பர்கா மதன் என்கிற நடிகை, ஒரு காலத்தில் பெரிய நடிகையாக இருந்தார். 2012ல் அனைத்தையும் துறந்து புத்த மத கன்னியாஸ்திரியாக மாறிவிட்டார். இது குறித்த புகைப்படங்களையும் அவ்வப்போது பகிர்ந்து வருகிறார்.
பாலிவுட் நடிகையான நுபூர் அலங்கார், 2022ல்தன் ஆன்மிக பயணத்தை தொடங்கினார். அதிலிருந்து படங்களில் நடிப்பதில்லை.