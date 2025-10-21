30 ஆண்டுகளாக தியேட்டரில் ஓடும் படம்! எப்போதும் ஹவுஸ்புல்-ரஜினி, கமல் படம் இல்லை!

DDLJ Running In Theatre More Than 30 Years : 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் அடித்த படம் ஒன்று, இன்றளவும் தியேட்டரில் ஓடி வருகிறது. அந்த படம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
DDLJ Running In Theatre More Than 30 Years : 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்தியாவில் ஹிட் அடித்த படம் ஒன்று இருக்கிறது. இந்த படம், இந்திய சினிமாவின் வரலாற்றில் பல காதல் படங்களுக்கு மைல்கல்லாக அமைந்த படம் என்று சொல்லலாம். இப்படம், இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றும் தியேட்டர்களில் ஓடி வருகிறது. அது என்ன படம் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
இங்கே குறிப்பிடப்போகும் இத்திரைப்படம், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வெளியானது. இதில் ஹீரோவாக நடித்தது ரஜினி, அஜித், விஜய் எல்லாம் கிடையாது. ஆனால், இந்த ஹீரோவை, உலகம் முழுவதும் பலருக்கு தெரியும்.
இந்த படம, அக்டோபர் 20ஆம் தேதி 1995ஆம் ஆண்டில் வெளியானது. இதன் 30வது வருடத்தை சமீபத்தில் ரசிகர்கள் கொண்டாடினர். இப்படம், ஒரு தியேட்டரில் காலை தினமும் 11.30 மணி காட்சியாக ஓடி வருகிறது.
இது வேற எந்த படமும் இல்லை, தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயேங்கே எனும் படம்தான். இதில் ஷாருக்கான் ஹீரோவாக நடித்திருப்பார். அவருக்கு ஜோடியாக கஜோல் நடித்திருப்பார்.
30 ஆண்டுகளாக, “அப்படி யார் இந்தப் படத்தைப் பார்க்கின்றனர்?” என்கிற எண்ணம் நமக்கு தோன்றலாம். இங்கு, வார நாட்களில் கல்லூரி மாணவர்கள், இளம் தம்பதியர் படத்தைக் காண வருவதாகத் திரையரங்கின் தலைவர் மனோஜ் தேசாய் கூறுகிறார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சுமார் 500 பேர் வரை இந்த தியேட்டரில் கூடுகின்றனராம். ஒரு பெண், சுமார் 20 ஆண்டுகளாகப் படத்தைக் காண வருகிறாராம். அவரிடம் கட்டணம்கூட வசூலிப்பதில்லை என்று தியேட்டர் உரிமையாளர் தெரிவித்தார்.
2015ஆம் ஆண்டு இப்படம் திரையிடப்படுவது நிறுத்தப்படவிருந்தது. ஆனால் ரசிகர்கள் இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்ததால் படம் இன்றுவரை தொடர்ந்து திரையிடப்படுகிறது. இன்றும் BMS Booking இல் இதன் காலை காட்சி உள்ளது.
30 ஆண்டுகளை கடந்தும், இந்த படத்தின் மீது ரசிகர்கள் இப்படி தீராத்தாகம் கொண்டுள்ளது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறது.