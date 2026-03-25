நடிகைகளுக்கு உள்ளாடையை பரிசளித்த பிரபல நடிகர்! வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்..

Malayalam Actor Gifted Lingerie : பிரபல மலையாள நடிகர் ஒருவர், தனது சக நடிகைக்கு உள்ளாடையை பரிசளித்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
அந்த நடிகர், சக நடிகைகளிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டதாகவும் பல்வேறு பாலியல் குற்றாச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, இந்த நடிகரின் விவாகரத்து செய்தியும் கூடிய விரைவில் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
கேரளாவில், கடந்த ஆண்டு ஹேமா கமிட்டியின் அறிக்கை பல அதிர்ச்சியளிக்கும் உண்மைகளை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், மலையாள திரையுலகில் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் பாலியல் வன்கொடுமைகள் வெட்ட வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
ஹேமா கமிட்டியின் இந்த அறிக்கையில், பல்வேறு முன்னனி மலையாள நடிகர்களின் பெயர்கள் இருந்தன.. அதில், கடந்த ஆண்டு ஷைன் டாம் சாக்கோ கொக்கேன் கடத்தல் காரணமாக கைது செய்யப்பட்டார்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட, மஞ்சுமெல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாலியல் சீண்டல் புகார் எழுந்தது. இப்படி தொடர்ந்து பல்வேறு அதிர்ச்சிகர செய்திகள் வெளியாகும் நிலையில், இன்னொரு செய்தியும் வெளிவந்துள்ளது.
பிரபல மலையாள நடிகர், தன்னுடன் படத்தில் நடிக்கும் இன்னொரு நடிகைக்கு உள்ளாடைகளை பரிசளித்ததாகவும், குடி அல்லது கஞ்சா போதையில் இருக்கும் போது படுக்கையறை பெருமைகளை பிறரிடம் பேசுவதாகவும் புகார் எழுந்திருக்கிறது. அந்த நடிகர் யார் என்பது குறித்த தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.