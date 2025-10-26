English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மாடல் அழகி முமைத்கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் தெரியுமா?

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என பன்மொழிகளில் தனது கவர்ச்சியான நடனத்தால் ரசிகர்களை கட்டிப்போட்ட நடிகை முமைத் கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நடிகை முமைத் கான் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் என பல மொழி திரைப்படங்களில், தனது அதிரடியான நடனத்தால் தனக்கென ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிய, இந்திய திரையுலகின் ஒரு பிரபலமான நடிகையாக இருந்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில், தனது கடந்த காலத்தில் ஒரே நேரத்தில் நான்கு பேருடன் டேட்டிங்கில் இருந்ததாக வெளிப்படையாக பேசி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

ஆனால், தற்போது அந்த நான்கு பேருடனும் தனக்கு எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லை என்றும், சிங்கிள் ஆக மிகவும் வசதியான மற்றும் மகிழ்ச்சியான ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

சமீபத்தில் ஒரு பெரிய விபத்தில் சிக்கியதாகவும், அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்காக சிகிச்சைகள் பெற்று, தற்போது குணமடைந்து வருவதாகவும் முமைத் கான் தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்காலத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணம் இருக்கிறது. அதற்கான சரியான நேரம் வரும்போது, நிச்சயம் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று தனது வருங்கால திட்டம் குறித்து நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.  

இவர் 2017ம் ஆண்டு தெலுங்கு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒரு போட்டியாளராக கலந்துகொண்டு, 49 நாட்கள் வரை போட்டியில் நீடித்து, 8வது இடத்தை பிடித்ததன் மூலம், சின்னத்திரை ரசிகர்களிடையேயும் மிகவும் பிரபலமானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

