50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை! ரொம்ப அதிகமா இருக்கே..யார் தெரியுமா?

Actress Charged 50 Crores For 50 Seconds AD : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் ஒருவர், 50 வினாடி விளம்பரத்திற்கு 5 கோடி வாங்கியிருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
Actress Charged 50 Crores For 50 Seconds AD : நடிகைகள் பலர், தங்களின் பட மார்கெட்டிற்கு ஏற்றபடி சம்பளத்தை நிர்ணயிப்பர். இங்கு ஒரு நடிகை, 50 வினாடி விளம்பரத்தில் நடிக்க சுமார் ரூ.50 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறாராம். அவர் யார் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
மலையாள திரையுலகில் இருந்து வந்தவராக இருந்தாலும் தமிழில் பெரிய நடிகையாக இருப்பவர் இவர். இவருக்கு, பல ஆயிரம் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர்.
இந்த நடிகை திரயுலகிற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இவருக்கு இப்போது திருமணமாகி இரட்டை குழந்தைகளும் உள்ளனர்.
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டாப் நடிகையாக இருக்கும் இவர், இதுவரை தமிழில் மட்டும் நடித்ததில்லை. மலையாளம், இந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்திருக்கிறார். விளம்பர படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, நயன்தாராதான். தமிழில் டாப் நடிகையாக இருக்கும் இவரது சம்பளம், உச்சத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பாலிவுட்டில் ஜவான் படம் மூலம் அறிமுகமான நயன்தாரா, இப்போது அங்கும் தேடப்படும் முகமாக இருக்கிறார். இதனால், இப்போது அவரது மார்கெட் அதிகமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில் நயன்தாரா ஒரு விளம்பர படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த 50 வினாடி விளம்பரத்தில் நடிக்க, அவர் ரூ.50 கோடி சம்பளம் வாங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தகவல், இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது நயன், சிரஞ்சீவியுடன் மன சங்கர வர பிரசாத் காரு என்கிற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.