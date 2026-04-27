16 வெட்டு..குடல் வெளியே வந்து துடித்தவர்.. இப்போ மாநில விருது பெற்ற பெரிய நடிகை! யார் தெரியுமா?

Raichal Rabecca Stabbed 16 Times : தமிழ் திரையுலகில் பிரபலமாக இருக்கும் அனைவரும், கடின உழைப்பால் மேலே வந்திருக்கிறார்கள் என சொல்லலாம்.இருப்பினும், அவர்களில் பலருக்கு சினிமாவில் இருந்து உதவுபவர் யாரேனும் இருப்பர். ஆனால், எந்த சினிமா பின்புலமும் இல்லாமல், திரைத்துறையில் சாதிப்பது என்பது பெரிய விஷயமாகும். அப்படி வந்த ஒரு நடிகை, ஒரு முறை தனது காதலனால் 16 முறை குத்தப்பட்டார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இதோ அது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
Raichal Rabecca Stabbed 16 Times : தமிழில் மட்டுமல்ல, வேறு எந்த மொழி திரைப்படமாக இருந்தாலும் அதில் நிறம் குறைவாக இருக்கும் நடிகைகளை பார்ப்பது அரிது. அப்படி, அரிதான ஒரு சில நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கும் நடிகை, தன் இளம் வயதில் ரொம்பவே சிரமப்பட்டிருக்கிறார். இவரது முன்னாள் காதலனால், இவருக்கு உடலில் 16 இடங்களில் வெட்டுக்காயங்கள் விழுந்துள்ளது. இப்போது அதிலிருந்து மீண்டு வந்த இவர், தமிழ்நாடு மாநில விருதுகளை வென்ற, திறமைமிகு நடிகைகளில் ஒருவராக இருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
தமிழ் திரையுலகில், பிரபல நடிகையாக இருக்கும் இவர், தான் திரையுலகிற்கும் வருவதற்கு முன்பு, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நடந்த பிரச்சனைகள் குறித்து, ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். அப்போது, 16 இடங்களில் தனது முன்னாள் காதலனால் கத்திக்குத்து ஏற்பட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, ரேச்சல் ரெபேக்காதான். இவர், சமீபத்தில் ’தாய்கிழவி’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இதில் அவர் ராதிகாவிற்கு மகளாக நடித்திருந்தார். இவர், இந்த படம் குறித்த நேர்காணலில் சமீபத்தில் கலந்து கொண்டார். அப்போது தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கசப்பான சம்பவம் பற்றி தெரிவித்தார்.
ரேச்சலிற்கு சிறு வயதிலிருந்தே டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்பதுதான் ஆசையாம். இதனால், நன்றாக படிப்பாராம். 2008ல் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு படித்துக்கொண்டிருந்த போது, ஒருத்தர் காதல் என்று சொல்லிவிட்டு பின் தொடர ஆரம்பித்தாராம்.
அந்த சமயத்தில் தனக்கு காதல் மீது எந்த வித விருப்பமும் இல்லை என்பதால், படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினாராம். ஒரு நாள் வீட்டில் தனியாக இருந்த போது, காலிங் பெல் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டதாம். அப்போது அவர் ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே கதவை திறந்தாராம். வெளியில் அந்த பின் தொடர்ந்த நபர் நின்று கொண்டிருந்திருக்கிறார். உடனே, இவரது கையில் இருந்த போனை பிடுங்கி, ‘உனக்கு இது வேனும்னா, நான் சொல்ற இடத்துக்கு வா’ என்றிருக்கிறார்.
இதையடுத்து உடைந்து போன ரேச்சல், தனது உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளலாம் என நினைத்தாராம். பின்னர் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆவரது அம்மா வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார். இந்த முறை காலிங் பெல் அடித்துள்லது, இப்போதும் அவன் வெளியில் நின்று கொண்டிருந்தானாம். அம்மா சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் உள்ளே நுழைந்த அவன், துருப்பிடித்த கத்தியால் தனது அம்மாவையும் தன்னையும் வெட்டியதாக ரேச்சல் கூறியிருக்கிறார்.
ஒரு நொடியில் நடந்த இந்த விஷயத்தை தன்னால் தடுக்கவே முடியவில்லை என்று கூறும்ர் ரேச்சல், இதனால் தனக்கு மட்டும் 16 இடங்களில் வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், தான் கத்திய கத்துக்கு அவன் அங்கிருந்து ஓடியதாகவும் பின்னர் மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு காப்பாற்றப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
காப்பாற்ற முடியாது என கைவிடப்பட்ட பிறகும், ரேச்சல் தன் நம்பிக்கையால் இப்போது ஒரு மருத்துவராகி இருக்கிறார். அது மட்டுமன்றி, குட் நைட், கும்பளங்கி நைட்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். கடைசி விவசாயி திரைப்படத்தில் இவர் நடித்த கதாப்பாத்திரத்திற்காக மாநில விருதையும் பெற்றுள்ளார்.