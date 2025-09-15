Happy Engineer’s Day: தமிழ் சினிமாவின் ஃபேமஸ் இஞ்சினியர் இயக்குநர்கள்!

Tamil Directors Who Studied Engineering: தமிழ் சினிமா உலகில் பல இயக்குநர்கள் இஞ்சினியர் பின்னணி கொண்டு, கலை மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை இணைத்து தனித்துவமான திரைப்படங்களை உருவாக்கியுள்ளனர்.
தமிழ் சினிமாவில் பல வெற்றிகரமான இயக்குநர்கள் இன்ஜினியரிங் பின்புலம் கொண்டவர்கள். தொழில்நுட்ப சிந்தனையையும் கலை நயத்தையும் இணைத்து, தனித்துவமான படங்களை உருவாக்கி, உலகம் அறிய வைத்துள்ளனர்.
மணிரத்னம்: மணிரத்னம், Engineering படித்தவர். கதையம்சம், காட்சியமைப்பு, இசை ஆகியவற்றை தனித்துவமாக இணைத்தவர். ரோஜா, பம்பாய், அலைபாயுதே போன்ற படங்கள், சமூக-அரசியல் உணர்வுகளை அழகிய கலை நயத்தோடு வெளிப்படுத்தின. தொழில்நுட்பமும் கலைச்சேர்க்கையும் சிறப்பாக இணைத்த “கலையமைப்பாளர்” என தமிழ் சினிமா பாராட்டுகிறது.
ஷங்கர்: ஷங்கர், Engineering முடித்த பின் சினிமாவைத் தேர்ந்தெடுத்தார். பெரிய பட்ஜெட், விஷ்வல் டெக்னாலஜி, சமூக கருத்துகளைச் சேர்க்கும் திறமையால் புகழ்பெற்றார். இந்தியன், அந்நியன், எந்திரன் போன்ற படங்கள், சினிமா ஒரு சமூக மாற்றக் கருவி என காட்டின. தொழில்நுட்பமும் கலைத்திறனும் இணைந்த அவரது பாணி தனித்துவமானது.
கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்: கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், Engineering படித்த பின்னணி உடையவர். மின்னலே, விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா, காக்க காக்க, போன்ற படங்களில் காதல், ஆக்ஷன், உணர்ச்சி கலந்த கதை சொல்லல் பாணியால் ரசிகர்களின் இதயத்தை வென்றார். இயல்பான உரையாடல்கள் மற்றும் ஸ்டைலான காட்சியமைப்புகள் இவரை தனித்துவமாக்குகின்றன.
பாலா: பாலா, Engineering பின்னணி கொண்டவர். குரு பாலுமகேந்திரா வழிகாட்டுதலுடன் அறிமுகமானார். சேது, நந்தா, பிதாமகன் போன்ற படங்களில், கருப்பு நிஜவாதம் மூலம் மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை வலிகளை வெளிப்படுத்தினார். உண்மையை அப்படியே காட்டும் “சமூக பொறியாளர்” எனப் போற்றப்படுகிறார்.
வெற்றிமாறன்: வெற்றிமாறன், Engineering படித்த பின்னணி உடையவர். போல்லாதவன், ஆடுகளம், அசுரன், விடுதலை போன்ற படங்களில், நிஜ வாழ்க்கையிலிருந்து கதைகளை எடுத்து சமூக அரசியல் பின்னணியை வெளிப்படுத்தியவர். யதார்த்தத்தை திரைக்கதை மற்றும் காட்சியமைப்புடன் சேர்க்கும் திறனால் ரசிகர்களின் மனதில் திகைப்பை ஏற்படுத்தினார்.
லோகேஷ் கனகராஜ்: லோகேஷ் கனகராஜ், Engineering படித்தவர். குறும்படங்களில் இருந்து வந்த இவர், புதிய தலைமுறையின் கதை சொல்லல் பாணி மற்றும் Lokesh Cinematic Universe (LCU) மூலம் புகழ்பெற்றார். மாநகரம், கைதி, விக்ரம், லியோ போன்ற படங்கள், நவீன “இஞ்சினியர் இயக்குநர்” என அவரை நிலைநிறுத்தின. மேலும் ரஜிகாந்த் நடித்த கூலி படம் வெளியாகி வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடுகிறது.
மித்ரன்: மித்ரன் (P.S.Mithran), Engineering படித்தவர். இரும்புத்திரை, ஹீரோ, சர்தார் போன்ற படங்களில், சைபர் குற்றம், சமூக விழிப்புணர்வு, அரசியல் பின்னணி ஆகியவற்றை வித்தியாசமான முறையில் காட்டினார். தொழில்நுட்ப அறிவையும் கதையமைப்பும் இணைத்து, புதிய தலைமுறைக்கு சவால் தரும் இயக்குநராக திகழ்கிறார்.