/சுப்மான் கில் படைத்த அதிவேக சாதனை... விராட் கோலி லிஸ்டிலியே இல்லை

ஓடிஐ கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலியையே மிஞ்சிய சாதனை சுப்மான் கில் படைத்துள்ளார். ஓடிஐ அரங்கில் அதிவேகமாக 3000 ரன்களை கடந்த டாப் 5 இடத்தில் சுப்மான் கில் இடம்பெற்றுள்ளார். இதில் விராட் கோலி 14வது இடத்தில் உள்ளார்.
5. இமாம் உல்-ஹக்: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் 2017ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமாகி 68 போட்டிகளில், 67வது இன்னிங்ஸில் 3000 ஆயிரம் ரன்களை கடந்தார்.
4. ஃபக்கார் ஜமான்: பாகிஸ்தான் ஓப்பனரான இவர் 2017ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமாகி, 2023ஆம் ஆண்டில் 67வது போட்டி, 67வது இன்னிங்ஸில் 3000 ரன்களை கடந்து சாதனை படைத்தார்.
3. ஷாய் ஹோப்: மேற்கு இந்திய வீரரான இவர் 2016ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமாகி, 2019ஆம் ஆண்டில் 72வது போட்டியில் 67வது இன்னிங்ஸில் 3000 ரன்களை கடந்தார்.
2. சுப்மான் கில் : இந்திய வீரரான இவர் 2019ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமாகி, 2026ஆம் ஆண்டில், 62வது போட்டியில் 62வது இன்னிங்ஸில் 3000 ரன்களை கடந்துள்ளார்.
1. ஹசீம் ஆம்லா: தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் 2008ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமாகி, 2012ஆம் ஆண்டில், 59வது போட்டியில் 57வது இன்னிங்ஸில் 3000 ரன்களை கடந்துள்ளார்.