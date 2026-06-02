/விஜய்க்கு பிடித்த 3 சினிமா பிரபலங்கள்! மூவருமே நடிகர்கள் கிடையாது..

முதல்வர் விஜய், நடிகராக இருந்த போது ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அப்போது தனக்கு பிடித்த மூன்று சினிமா செலிப்ரிட்டிகள் பற்றி பேசினார். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்.
தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், விஜய். இவர் இப்போது முன்னணி நடிகர் கிடையாது. முதலமைச்சராகவே மாறி விட்டார். இவர் நடிகராக இருந்த போது கொடுத்திருந்த ஒரு நேர்காணல் தற்போத் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
விஜய் கொடுத்திருந்த இந்த நேர்காணலில், தனக்கு பிடித்த டாப் 3 சினிமா செலிப்ரிட்டிகள் குறித்து பேசியிருந்தார். அதில் அவர் முதலாவதாக சொன்ன பெயர் என்ன தெரியுமா?
இளையராஜா என்றால், விஜய்க்கு ரொம்பவே பிடிக்குமாம். இளையராஜா இசையில் விஜய் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
விஜய்க்கு மணிரத்னம் என்றாலும் பிடிக்கும். தமிழ் திரையுலகின் டாப் இயக்குநராக இருக்கும் இவர் இப்போது வரை விஜய்யை வைத்து ஒரு படம் கூட எடுத்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஜய்க்கு பிடித்த இன்னொரு நபர், எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம். மறைந்த பாடகரான இவர், விஜய்க்கு தந்தையாக சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.