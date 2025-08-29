குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: மகிழ்ச்சி, வெற்றி.... அனைத்தையும் கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு

Favourite Zodiac Signs of Lord Guru: அனைத்து கிரகங்களிலும் குரு பகவான் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக உள்ளார். சில ராசிகளை அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். குருவுக்கு பிடித்த ராசிகளின் பட்டியலில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா?
Favourite Zodiac Signs of Lord Guru: ஒருவர் மீது குரு பார்வை இருந்தால், அவரை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாது. அனைத்து சூழல்களிலும் அவர் வெற்றி காண்கிறார். சுப கிரகமான குரு பகவானுக்கு சில ராசிகளை மிக பிடிக்கும். இவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பணக்கஷ்டம், சங்கடம், தோல்வி ஆகியவை இல்லாமல் அவர் பார்த்துக்கொள்வார். குரு பகவானுக்கு பிடித்த அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
குரு பகவான், திருமண வாழ்க்கை, குழந்தைகள், கல்வி, செல்வம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். அவர் இந்த ஆண்டு மே மாதம் பெயர்ச்சி ஆனார். குரு பெயர்ச்சி மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
சுப கிரகமான குரு பகவான் அனைத்து ராசிக்காரர்கள் மீதும் சமமாக அன்பை பொழிகிறார். எனினும், ஜோதிட கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் சில ராசிகள் மீது அவர் கூடுதலான அன்பையும் ஆசியையும் பொழிகிறார். இவர்களை அவர் எப்போதும் கைவிடுவதில்லை. குரு அருளால் அவர்கள் அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் வெற்றியை அடைகிறார்கள். அவர்களுக்கு எவ்வளவு நெருக்கடி இருந்தாலும், அவற்றிலிருந்து குருவே அவர்களைப் பாதுகாக்கிறார். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
கடகம்: கடகம் சந்திரனால் ஆளப்படுகிறது. ஜோதிடத்தின்படி, இந்த ராசியில் குரு மிகவும் சக்திவாய்ந்தவராக இருக்கிறார். இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் சிரமம் வரும்போதெல்லாம், குரு ஒவ்வொரு முறையும் அருள் புரிந்து இவர்களை காக்கிறார். குருவின் அருளால், அவர்கள் அதிக வருமானம் ஈட்டுகிறார்கள். குரு அருளால் மகிழ்ச்சியான குடும்ப வாழ்க்கையும் இவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. தொழிலதிபர்கள் முதலீடுகளால் நல்ல பலன்களைப் பெறுகிறார்கள்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசி சூரியனால் ஆளப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, அவர்களுக்கு அதிக தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் இருக்கும். சூரியனின் செல்வாக்கின் கீழ் தலைமைத்துவ குணங்களும் அவர்களுக்கு இயல்பாகவே வருகின்றன. இந்த குணங்களை அதிகரிப்பதில் குருவின் ஆதரவு எப்போதும் இருக்கும். இந்த சிறப்பு குணங்கள் காரணமாக, சமூகத்தில் நல்ல மரியாதை கிடைக்கும். தொழிலதிபர்கள் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்கள் குருவால் ஆளப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாக, அவர்கள் நியாயமாகவும், சுதந்திரமாகவும், ஆக்கப்பூர்வமாகவும் சிந்திக்கிறார்கள். மேலும், அவர்களுக்கு எப்போதும் குருவின் ஆசி கிடைக்கிறது. குருவின் அருளால், இவர்களுக்கு பண பற்றாக்குறையே இருக்காது. ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கும் குரு அதிபதியாக இருக்கிறார். இதன் காரணமாக, அவர்கள் அனைத்துத் துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள். மேலும், குருவின் செல்வாக்கால், அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள். குரு அருளால் வேலையிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள். வாழ்வில் பல புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அனைத்து உடல்நலப் பிரச்சினைகளும் நீங்கும். மன அமைதி கிடைக்கும். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
குரு பகவானின் அருள் பெற, வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னிதியில் விளக்கேற்றி வைப்பது, கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றுவதும் நல்லது.
மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி, அறிவாற்றல் பெருகி வாழ்வில் வெற்றி பெற, ‘குருர் பிரஹ்ம குருர் விஷ்ணுர், குருர் தேவோ மஹேஶ்வர; குருஃ சாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்ம, தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம’ என்ற மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
வாழ்வில் பல வித செல்வங்களை பெற்று, குடும்பம், குழந்தைகளுடம் மகிழ்ச்சியாக வாழ, தினமும், ‘ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்’ என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை சொலவ்து நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.