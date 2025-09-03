குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடிகளில் புழக்கம், பணக்கார யோகம்!

Favourite Zodiac Signs of Lord Kuber: குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள் சில உள்ளன. இவர்கள் வாழ்நாள் முழுதும் செல்வந்தர்களாக வாழ்கிறார்கள். அந்த ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா என இந்த பதிவில் காணலாம்.
Most Favourite Zodiac Signs of Lord Kuber: அன்னை லட்சுமியை போலவே யக்ஷர்களின் அரசரான குபேரரும் செல்வம் மற்றும் செழிப்பின் கடவுளாக உள்ளார். ஜோதிட ரீதியாக குபேரருக்கு சில ராசிகளை மிகவும் பிடிக்கும். இவர்கள் எப்போதும் தங்கள் வாழ்வில் ஏழ்மையை சந்திப்பதே இல்லை. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
லட்சுமி அன்னையை போலவே குபேரரும் செல்வத்தின் கடவுள் என அழைக்கப்படுகிறார். குபேரரின் அருள் ஒருவருக்கு இருந்தால் அவருக்கு வாழ்நாள் முழுதும் பணப்பற்றாக்குறையே ஏற்படாது.
குபேரர் அனைத்து ராசிகள் மீதும் தனது அன்பையும் அருளையும் பொழிகிறார். எனினும் ஜோதிட ரீதியாக சில ராசிகள் இவருக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளாக இருக்கின்றன. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன். இவர் செல்வம், பெருமை மற்றும் புகழுக்கு காரணமாக உள்ளார். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் குபேரனின் சிறப்பு அருளைக் கொண்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக அவர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் ஒருபோதும் பணப் பற்றாக்குறையை சந்திப்பதில்லை.
கடகம்: கடக ராசியின் அதிபதி சந்திரன். இந்த ராசிக்காரர்கள் கூர்மையான மனம் கொண்டவர்கள், முடிவெடுப்பதில் வலிமையானவர்கள். இவர்கள் குபேரரின் செல்லப்பிள்ளைகளாக கருதப்படுகிறார்கள். இவர்கள் எப்போதும் மற்றவர்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறார்கள். இதனால் குபேரருக்கு இவர்களை கூடுதலாக பிடிக்கின்றது. பணம் குவிப்பதில் நிபுணர்களாக இருக்கும் இவர்கள் எளிதில் பணக்காரர்களாகிறார்கள்.
துலாம்: துலா ராசியின் அதிபதியும் சுக்கிரன்தான். துலா ராசிக்காரர்களுக்கு லட்சுமி மற்றும் குபேரனின் சிறப்பு அருள் உண்டு. மேலும், இவர்கள் கடின உழைப்பாளிகள், சீரான நடத்தை கொண்டவர்கள், புத்திசாலிகள். இந்த குணங்கள் காரணமாகவும், குபேரரின் அருள் காரணமாகவும் இவர்கள் வாழ்க்கையில் அதிக வெற்றி பெற்று பணக்காரர்களாகிறார்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்கள் குபேரருக்கு பிடித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் பல வகைகளில் அதிர்ஷ்டசாலிகள். கடின உழைப்பாளிகளான இவர்களை குபேரர் ஒருபோதும் பணப் பற்றாக்குறையில் வைத்திருப்பதில்லை. அவர்களின் கஜானா காலியாவதே கிடையாது.
தனுசு: தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு பகவான். அவர் மகிழ்ச்சி, நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செழிப்பை வழங்குபவர். தனுசு ராசிக்காரர்கள் குபேரரின் அருளால் பிறப்பிலிருந்தே அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பார்கள். பொதுவாக, இவர்கள் பணத்துடன் புகழையும் எளிதில் பெறுவார்கள்.
பொதுவாக, சுயநலவாதியாக இல்லாமல், தன்னிடம் இருக்கும் செல்வத்தை பிறருடன் பகிர்ந்து தான தர்மம் செய்து உதவும் நபர்களை குபேரருக்கு பிடிக்கும். இவர்களுக்கு அவர் மேலும் மேலும் அதிக செல்வத்தை அளிக்கிறார்.
குபேரரின் அருள் பெற, வாழ்நாள் முழுதும் பணத்திற்கான பஞ்சமே இல்லாமல் இருக்க, 'ஓம் ஹ்ரீம் க்ளீம்செளம் ஸ்ரீம் கும் குபேராய நரவாகனாயயக்ஷ ராஜாய தன தான்யாதிபதியே லக்ஷ்மி புத்ராய ஸ்ரீம் ஓம் குபேராய நமஹ' என்ற ஸ்லோகத்தை தினமும் பாராயணம் செய்வது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.