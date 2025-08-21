அந்த சனி பகவானுக்கே பிடித்த ராசிகள் இவை: வாழ்நாள் முழுதும் ராஜயோகம், சனி அருள்

Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் எவை தெரியுமா? கிரகங்களில் முக்கியமான சனி பகவான் இவர்கள் மீது சிறப்பு அருள் பொழிகிறார். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: மக்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என அழைக்கப்படுகிறார். இவரை பார்த்து பலர் அச்சப்படுவதுண்டு. ஆனால், சனி நியாயமான முறையில்தான், அவரவரது செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கிறார். ஆகையால், நல்ல செயல்களை செய்பவர்கள் அவரை கண்டு அச்சப்படத் தேவையில்லை. சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சனி பகவான் நியாயத்தின் கடவுளாக பார்க்கபடுகிறார். அவர் பாரபட்சம் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமாக அருள் புரிகிறார். எனினும், ஜோதிட ரீதியாக சில ராசிகள் அவருக்கு மிகவவும் பிடித்தமான ராசிகளாக இருக்கின்றன. இந்த ராசிகளை அவர் கண்ணின் இமை போல காத்து ரக்ஷிக்கிறார். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி சனி பகவான் எப்போதும் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மீது சிறப்பு அருள்புரிகிறார். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மீது சனியின் அசுப விளைவு குறைவாக இருக்கும். சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களில் இவர்கள் மீது அதிக தாக்கம் இருக்காது. சனி பகவானின் அருளால், ரிஷப ராசிக்காரரின் வீட்டில் மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு எப்போதும் நிலைத்திருக்கும்.
துலாம்: சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகளில் துலாம் ராசியும் ஒன்று. இதில் அவர் எப்போதும் உச்சத்தில் இருக்கிறார். சனி அருளால் துலா ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் அனைத்து வேலைகளிலும் வெற்றி காண்பார்கள். இவர்களுக்கு எப்போதும் சனி அருள் இருக்கும்.
தனுசு: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, குருவும் சனியும் நட்பு கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. தனுசு குருவின் ராசி. ஆகையால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் மீது சனியின் அருள் எப்போதும் இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனி அல்லது சனி தசையின் தாக்கத்தில் இருந்தால், சனி இவர்கள் மீது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த மாட்டார். திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: சனி பகவான் மகர ராசியின் அதிபதி. ஆகையால் மகரம் சனியின் விருப்பமான ராசிகளில் ஒன்றாக உள்ளது. சனியின் அருளால், இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் எப்போதும் செல்வம் மற்றும் மகிழ்ச்சிக்கு குறையே இருக்காது.
கும்பம்: ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, மகரத்தைப் போலவே, கும்ப ராசிக்கும் சனி பகவான் தான் அதிபதி. சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களிலும் இவர்களை சனி பகவான் அதிகம் படுத்த மாட்டார். அவற்றின் தாக்கம் இவர்கள் மீது குறைவாகத்தான் இருக்கும். சனியின் அருளால், இந்த ராசிக்காரர்கள் ஒருபோதும் நிதிப் பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க வேண்டிய நிலை வராது.
சனி பெயர்ச்சி ஆனவுடன் அவர் 3 கட்டங்களாக ராசிகளில் சஞ்சரிக்கிறார். ஏழரை சனியின் மூன்று கட்டங்களில் முதல் கட்டமான முதல் இரண்டரை ஆண்டுகள் விரய சனி என அழைக்கப்படுகின்றது. இரண்டாவது கட்டம் (அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகள்) ஜென்ம சனி என்றும் மூன்றாவது இரண்டரை ஆண்டுகள் பாத சனி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
2025 ஆம் ஆண்டில் மார்ச் மாதம் சனி பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆனார். இந்த சனி பெயர்ச்சி இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
சனி பகவானின் அருள் பெற, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம். இவை தவிர, ‘நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தையும் சொல்வது நல்லது.
ஏழை எளியவர்களுக்கும், நலிந்தோருக்கும், அயராமல் உழைத்து இலக்கை நோக்கி செல்பவர்களுக்கு சனி அருள் நிச்சயம் உண்டு, இவர்களை சனி அதிகம் படுத்தாமல் ஆசீர்வதிக்கிறார்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.