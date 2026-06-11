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'லெதர்' பந்து முதல் 'AI' பந்து வரை... 96 ஆண்டுகால பிபா உலகக் கோப்பை பந்துகளின் வரலாறு!

Written BySudharsan G
Published: Jun 11, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:09 PM IST

FIFA World Cup, Ball History : பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் தொடங்கியதில் இருந்து தற்போது வரை, அதாவது 1930ஆம் ஆண்டு முதல் 2026ஆம் ஆண்டு வரை 96 ஆண்டுகால வரலாற்றில் பந்தின் வடிவமைப்பு எப்படியெல்லாம் மாறியிருக்கிறது என்பதை இங்கு காணலாம்.

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை1/7

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் என்றாலே, கால்பந்து ரசிகர்கள் குஷியாகிவிடுவார்கள். ஒவ்வொரு தொடரிலும் சுவாரஸ்ய சம்பவங்கள், மறக்க முடியாத தருணங்கள், புதுப்புது திறமை வாய்ந்த வீரர்கள் என கால்பந்து உலகக் கோப்பை வந்தாலே ரசிகர்களுக்கு பெரும் விருந்து காத்திருக்கிறது என அர்த்தம். அப்படியிருக்க, போட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் பந்தும் தொடர்ச்சியாக பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது. அதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை2/7

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை

1930ஆம் ஆண்டில் பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடங்கியபோது 'Tiento'என்ற வகை ஆரம்பித்து, பின்னர் 'Federale', 'Allen' என அனைத்தும் லெதர் பந்துகளாகாவும், எடை அதிகமாக உருண்டை வடிவத்தில் இருந்து வந்தன. 

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை3/7

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை

1970ஆம் ஆண்டில், அதாவது சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் பந்தில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. அதற்கு காரணம் 'அடிடாஸ்' (Adidas) நிறுவனம். அப்போது, 'Telstar' கால்பந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அந்த கருப்பு - வெள்ளை கட்டம் போட்ட டிசைன் தான் இன்றும் நமக்கு டக்குனு நியாபகம் வரும் பந்தாக இருக்கும். இது கருப்பு வெள்ளை தொலைக்காட்சிகளுக்காகவும், அதன் நேயர்களை கவரும் வடிவமைக்கப்பட்டது. 

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை4/7

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை

அடுத்து 1978ஆம் ஆண்டில் 'Tango' டிசைனும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. 1986ஆம் ஆண்டில் 'Azteca' பந்து மூலமாக, லெதர் இல்லாமல் சிந்தெடிக் மெட்டீரியல் கொண்டுவரப்பட்டது. 1998 'Tricolore' பந்தில்தான் முதன்முதலாக வண்ணமயமான டிசைன்ஸ் வந்தது. 

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை5/7

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை

இதில், மறக்க முடியாதது 2010ஆம் ஆண்டு 'Jabulani' பந்து தான். காற்றில் பந்து போகும் திசையே தெரியவில்லையே என கோல்கீப்பர்கள் நொந்துபோனார்கள். சற்று சர்ச்சையை கிளப்பியது. கடந்த முறை 2022ஆம் ஆண்டில் மின்னல் வேக 'Al Rihla' பந்தும் பெரியளவில் கவனம் ஈர்த்தது. 

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை6/7

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை

இப்போது, வரும் 2026 உலகக் கோப்பைக்கு மிரட்டலாக ரெடியாகியிருக்கிறது 'Trionda' பந்து. முதல்முறையாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரை 3 நாடுகள் சேர்ந்து (அமெரிக்கா, கனடா, மெக்ஸிகோ) நடத்துகிறது. இதை குறிவைக்கும் வகையில், சிவப்பு, நீலம், பச்சை உள்ளிட்ட மூன்று நிறத்தில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை7/7

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை

இதில் AI Motion Sensor உள்ளது. இது நடுவர்களுக்கு தேவைப்படும் பல்வேறு தரவுகளை அதிவேகத்தில் அனுப்பும் வல்லமை கொண்டது. இதனால், போட்டியில் முடிவுகள் எடுக்க நேரம் வீணாகாமல், விரைவாக முடிவெடுக்க இந்த தரவுகள் உதவும். இந்த பந்தை சார்ஜ் செய்ய வேண்டும், 90 நிமிடங்கள் சார்ஜ் செய்தால் 6 மணிநேரம் தொடர்ந்து விளையாடலாம்.

TAGS:
FIFA
FIFA World Cup
FIFA WC Football
FIFA Ball History
Football

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