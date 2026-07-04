/FIFA WC வரலாற்றில் அதிக கோல்கள்... 20-ஐ தொட்ட மெஸ்ஸி - டாப் 7 லிஸ்ட் இதோ!

பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்த டாப் 7 வீரர்களை இங்கு காணலாம். 1930ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2026ஆம் ஆண்டுவரையிலான பிபா உலகக் கோப்பை தொடர்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
ஹாரி கேன்: இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 13 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன்: பிரான்ஸ் அணி வீரரான ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 13 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
ஜெர்டு முல்லர்: ஜெர்மனி அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 14 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
ரொனால்டோ: பிரேசில் அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 15 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
மிரோஸ்லேவ் கிளோஸ்: ஜெர்மனி அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 16 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
கிலியன் எம்பாப்பே: பிரான்ஸ் அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 18 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
லியோனல் மெஸ்ஸி: அர்ஜென்டினா அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 20 கோல்களை அடித்துள்ளார்.