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FIFA WC வரலாற்றில் அதிக கோல்கள்... 20-ஐ தொட்ட மெஸ்ஸி - டாப் 7 லிஸ்ட் இதோ!

Written BySudharsan G
Published: Jul 04, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:09 PM IST

பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்த டாப் 7 வீரர்களை இங்கு காணலாம். 1930ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2026ஆம் ஆண்டுவரையிலான பிபா உலகக் கோப்பை தொடர்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

பிபா உலகக் கோப்பை 1/7

பிபா உலகக் கோப்பை

ஹாரி கேன்: இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 13 கோல்களை அடித்துள்ளார். 

பிபா உலகக் கோப்பை 2/7

பிபா உலகக் கோப்பை

ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன்: பிரான்ஸ் அணி வீரரான ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 13 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

பிபா உலகக் கோப்பை 3/7

பிபா உலகக் கோப்பை

ஜெர்டு முல்லர்: ஜெர்மனி அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 14 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

பிபா உலகக் கோப்பை 4/7

பிபா உலகக் கோப்பை

ரொனால்டோ: பிரேசில் அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 15 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

பிபா உலகக் கோப்பை 5/7

பிபா உலகக் கோப்பை

மிரோஸ்லேவ் கிளோஸ்: ஜெர்மனி அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 16 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

பிபா உலகக் கோப்பை 6/7

பிபா உலகக் கோப்பை

கிலியன் எம்பாப்பே: பிரான்ஸ் அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 18 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

 

பிபா உலகக் கோப்பை 7/7

பிபா உலகக் கோப்பை

லியோனல் மெஸ்ஸி: அர்ஜென்டினா அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 20 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

TAGS:
FIFA
FIFA World Cup

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