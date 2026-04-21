42 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்க சிம்பு பின்பற்றும் பிட்னஸ் ரகசியங்கள் இதுதான்!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான சிலம்பரசன், தனது அபாரமான உடல் எடை குறைப்பால் பலருக்கும் ரோல் மாடலாக திகழ்கிறார். தற்போது 42 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்கும் சிம்புவின் ஃபிட்னஸ் ரகசியம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சிம்புவின் ஒரு நாள் காலை 4:30 மணிக்கே தொடங்கிவிடுகிறது. தினமும் அதிகாலையில் எழுந்து நடைப்பயிற்சியுடன் தனது நாளை தொடங்கும் அவர், அதன்பின் ஜிம்மில் தீவிரமான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்கிறார். ஆரம்பத்தில் வாரத்திற்கு 4 நாட்கள் உடற்பயிற்சி செய்து வந்த அவர், பின்னர் அதை 5 நாட்களாக அதிகரித்தார்.
ஒரு நாளைக்கு 5 முறை பிரியாணி சாப்பிடும் பழக்கம் கொண்டிருந்த சிம்பு, தனது உடல் எடையை குறைப்பதற்காக ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ஜங்க் ஃபுட் மற்றும் அசைவ உணவுகளை முழுமையாக தவிர்த்தார். உடற்பயிற்சியின் போது முற்றிலும் சைவ உணவுக்கு மாறிய அவர், வீட்டிலேயே சமைக்கப்பட்ட காய்கறிகளையே அதிகம் உட்கொண்டார்.
தனது பயிற்சியாளரின் அறிவுரைப்படி, தினசரி கலோரி அளவை கணிசமாக குறைத்த சிம்பு, கார்போஹைட்ரேட் குறைந்த மற்றும் புரதச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்டார். பச்சை காய்கறிகள் மற்றும் சாலட்டுகளை சாப்பிட பிடிக்கவில்லை என்றால், அவற்றை ஜூஸாக மாற்றி குடித்து உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை பெற்றுக்கொண்டார்.
ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான தனது முக்கிய அறிவுரையாக சிம்பு சமீபத்தில் கூறியது, "இரவில் லேசான பசியோடு தூங்க செல்லுங்கள்" என்பது தான். இரவில் வயிறு முட்ட சாப்பிட்டுவிட்டு உடனே தூங்க செல்வதை கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகிறார்.
வெறும் ஜிம் பயிற்சிகளோடு நின்றுவிடாமல், டென்னிஸ், கூடைப்பந்து, கால்பந்து, நீச்சல் மற்றும் குதிரையேற்றம் போன்ற வெளிப்புற விளையாட்டுகளிலும் சிம்பு அதிக கவனம் செலுத்தினார். மேலும், உடல் சுறுசுறுப்பிற்காகவும், கவனத்தை குவிப்பதற்காகவும் களரிப்பயட்டு மற்றும் சிலம்பாட்டம் போன்ற பாரம்பரிய தற்காப்பு கலைகளையும் அவர் முறையாக கற்றுக் கொண்டார்.
உடல் ஆரோக்கியத்தை போலவே மன அமைதிக்கும் சிம்பு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். இதற்காக தினமும் யோகா மற்றும் தியானம் செய்வதை வழக்கமாக்கி கொண்டார். சிம்புவின் இந்த ஃபிட்னஸ் பயணம், உடல் எடையை குறைக்க நினைக்கும் பலருக்கும் ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாகும்.